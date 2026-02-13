Cierre de calles en centro de Guayaquil por el incendio: estas son las vías alteradas

El perímetro acordonado disminuyó, pero se mantienen los cierres, Los Bomberos de Guayaquil continúan en su labores.

Tras el incendio estructural registrado en las calles Cuenca y Eloy Alfaro, en pleno centro de Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) informó que se mantienen cierres parciales en el sector mientras continúan las labores de control y evaluación técnica.

La emergencia, que movilizó a decenas de unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, obligó a restringir la circulación vehicular en varias calles aledañas.

Los bomberos continúan sus labores en el sitio del incendio. CORTESÍA

Estas son las calles cerradas en el centro de Guayaquil

Según el pronunciamiento oficial difundido en redes sociales, el cierre se aplica en la calle Eloy Alfaro, desde Francisco de Marcos hasta Febres Cordero, como parte del perímetro de seguridad establecido para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. En la zona también se registran restricciones parciales en vías cercanas debido al despliegue operativo.

Incendio en Guayaquil: Bomberos confirman que habrá que demoler edificios afectados Leer más

La ATM precisó que sus agentes permanecen en el sitio coordinando la movilidad y garantizando el orden vial, mientras los bomberos avanzan con tareas de enfriamiento y verificación estructural. La entidad exhortó a los conductores a circular con precaución y respetar la señalización instalada.

El incendio, que afectó un edificio comercial en el sector, generó una amplia movilización de recursos humanos y logísticos. Aunque el fuego fue controlado, las autoridades han señalado que aún existen puntos bajo supervisión, lo que hace necesario mantener el perímetro de seguridad.

Durante los últimos días, comerciantes y residentes han reportado congestión vehicular en calles alternas, producto de los desvíos implementados. La situación ha impactado la dinámica comercial de la zona, una de las más transitadas de la ciudad.

Los cierres se mantendrán mientras duren las labores técnicas. Se recomienda a los conductores planificar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la reapertura de las vías.

🚨Continúan los cierres parciales debido a la atención de la emergencia por incendio estructural que ejecuta el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en las calles Cuenca y Eloy Alfaro.



Se informa que se mantienen los cierres viales en:



- Eloy Alfaro desde Francisco de… pic.twitter.com/XmzLa4b0jn — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) February 13, 2026

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!