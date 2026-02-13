Incendio en Guayaquil: Bomberos descartan reactivación en Multicomercio

La mañana de este viernes se han observado columnas de humo. Bomberos trabajan en el incendio

La mañana de este viernes 13 de febrero, el temor volvió a instalarse en el centro de Guayaquil. Columnas de humo que emergían del edificio Multicomercio, ubicado en las calles Eloy Alfaro y Cuenca, generaron alarma entre comerciantes y transeúntes que temían una reactivación del incendio que afectó la estructura en días anteriores.

La noche del jueves, un representante del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil había informado que el siniestro se encontraba controlado. Sin embargo, la presencia visible de humo en horas de la mañana reavivó las dudas sobre la estabilidad de la emergencia y la seguridad en el perímetro.

Álex Anchundia, gerente de Segura EP, la empresa pública municipal encargada de la gestión de riesgos y control de seguridad, explicó que no se trata de un nuevo incendio, sino de dos puntos calientes que se reactivaron dentro de la estructura y que están siendo intervenidos por personal bomberil.

“El jueves se logró controlar el incendio, pero no se dio por terminado, ya que siempre pueden reactivarse algunos focos. Hoy tenemos algo de humo y un área con calor, que está siendo atendida”, precisó. Añadió que las condiciones del viento, que sopla en dirección norte-sur en esta zona céntrica, han contribuido a la dispersión del humo, aumentando la percepción de riesgo.

Aclaratoria de los Bomberos de Guayaquil

No obstante, desde la cuenta oficial del Cuerpo de Bomberos se insistió en que el incendio no se ha reactivado. “Con relación a la emergencia de Cuenca 102 y Eloy Alfaro informamos que el incendio no se ha reactivado. Existen pequeños puntos de temperatura que están siendo combatidos. En el sitio trabajan 13 unidades del BCBG”, señalaron en redes sociales, en un intento por contener la alarma ciudadana.

En cuanto a las medidas adoptadas, las autoridades redujeron el perímetro de seguridad de 200 a 100 metros. La circulación vehicular por la calle Chile, a una cuadra de Eloy Alfaro, fue restablecida, mientras que la calle Eloy Alfaro permanece cerrada al tránsito.

Aunque oficialmente se descarta una reactivación, la persistencia de puntos calientes evidencia que la emergencia aún no está completamente superada y que el monitoreo técnico debe mantenerse hasta descartar cualquier nuevo rebrote.

#BCBGInforma | Con relación a la emergencia de Cuenca 102 y Eloy Alfaro informamos que el incendio no se ha reactivado. Existen pequeños puntos de temperatura que están siendo combatidos. En el sitio trabajan 13 unidades del #BCBG. pic.twitter.com/TpjWuy2SWr — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) February 13, 2026

