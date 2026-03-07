Cartas de lectores | Alcalde candidato

“No hay mal que por bien no venga”, pensamiento popular de gran credibilidad en nuestro medio. Esta creencia parece haberle caído como anillo al dedo al alcalde candidato; solo que, para él, el mal es la ley que busca controlar cómo y en qué se invierten los fondos de organismos autónomos como municipios y prefecturas. El alcalde parece olvidar que esta regulación fue aprobada en 2015 por el mismo sector político al que pertenece.

Lo positivo es que esta situación le devolvió el habla al candidato, con declaraciones pomposas, participación en manifestaciones y presencia en la emisora municipal. Incluso afirma que actúa democráticamente desde la oposición. Sin embargo, olvida que fue elegido alcalde de Quito y no jefe de la oposición; su principal responsabilidad debería ser el mantenimiento de la ciudad y el bienestar de sus ciudadanos.

La realidad muestra algo distinto: una ciudad deteriorada, con obras inconclusas, materiales acumulados en las aceras y trabajos recientes que evidencian lo mal ejecutados que fueron.

También parece olvidar que entre sus obligaciones está rendir cuentas a la ciudadanía sobre el uso de los fondos públicos. Sería deseable que informe cuánto cuestan los directores encargados de funciones como el “manejo de la agenda del alcalde” y cuántos son, así como el costo de los concejales con todos los servicios que reciben del Municipio.

La ciudadanía debe exigir explicaciones sobre la adquisición de los buses eléctricos, observada por la Contraloría General del Estado, que encontró fallas administrativas y posibles responsabilidades penales por costos que no coincidían con las ofertas originales. También debería aclararse por qué los camiones de recolección de basura, al poco tiempo de operar, están inservibles, según informes de técnicos de la Escuela Politécnica Nacional.

Caso aparte merece la nueva tasa de recolección de basura, con incrementos que, según reportes televisivos y testimonios de usuarios, llegan o superan el 900 %.

Dios se apiade de esta bella ciudad y sepamos con certeza cómo nuestras autoridades manejan los presupuestos municipales.

En fin… Cosas de la revolución ciudadana.

Alberto Rosales Ramos