¿Por qué allanaron Segura EP? Esto dijo la Fiscalía de Ecuador

La Fiscalía precisó que el allanamiento tuvo carácter investigativo y preventivo, por lo que no hubo detenidos

Personal policial ingresó la noche del 15 de febrero de 2026 a las oficinas de Segura EP.

La Fiscalía General del Estado confirmó la ejecución de un allanamiento en la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil, conocida como Segura EP, la noche del domingo 15 de febrero de 2026.

La diligencia se realizó mediante un acto urgente solicitado por la Policía Nacional del Ecuador y, según la institución, no dejó personas detenidas.

Motivo del allanamiento en Segura EP

De acuerdo con la información oficial difundida por la Fiscalía, la intervención se originó tras recibir datos reservados que alertaban sobre una posible irregularidad en el manejo de la información.

Según la entidad investigadora: "La empresa municipal de seguridad estaría difundiendo información reservada proveniente de las cámaras de videovigilancia hacia un servidor externo aún por confirmar".

Esto implica que material captado por el sistema de monitoreo urbano —utilizado para seguridad ciudadana— habría salido del circuito oficial autorizado.

¿Qué encontró la Fiscalía?

Durante el operativo, los agentes levantaron indicios tecnológicos y documentales dentro de las instalaciones municipales para su posterior análisis pericial.

Hasta el momento, la institución no ha detallado más información sobre lo encontrado en las oficinas de la empresa pública municipal.

Tras la intervención, el ministro de Gobierno, John Reimberg, en declaraciones a la prensa, durante la noche del allanamiento, señaló: “No es una decisión política, es una decisión de seguridad”.

El ministro en las instalaciones de Segura EP este domingo 15. ALEX LIMA

Reimberg sostuvo que el Puerto Principal atraviesa un momento complejo. “Guayaquil está viviendo una situación crítica, lo que está ocurriendo no es normal, no es casual y no se puede enfrentar con reuniones, comunicados ni burocracia. Se enfrenta con mando, coordinación e inteligencia operativa en tiempo real”, mencionó.

“No hemos venido a confrontar al Municipio; hemos venido a proteger a quienes viven en Guayaquil”, añadió.

¿Qué es Segura EP?

Segura EP es la empresa pública municipal de Guayaquil responsable de la gestión de riesgos y del sistema de seguridad local. Fue creada en junio de 2023 en reemplazo de la Corporación para la Seguridad Ciudadana (CSCG) y tiene a su cargo la vigilancia del espacio público, el monitoreo por cámaras y la atención de riesgos naturales o provocados por el ser humano, con el objetivo de mejorar la convivencia ciudadana.

