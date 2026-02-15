Gobierno toma control operativo de Segura EP en Guayaquil

El ministro John Reimberg, anunció que el Ejecutivo asumió el control ante la situación crítica de seguridad en Guayaquil

El ministro en las instalaciones de Segura EP este domingo 15.

El Gobierno central asumió este domingo 15 de febrero el control operativo de Segura EP, la empresa municipal encargada de la gestión de riesgos y seguridad en la ciudad de Guayaquil.

El anuncio lo hizo el ministro de Gobierno, John Reimberg, en declaraciones a la prensa transmitidas en vivo por TC Televisión.

“No es una decisión política, es una decisión de seguridad”, afirmó el funcionario.

“Guayaquil vive una situación crítica”

Reimberg sostuvo que la ciudad atraviesa un momento complejo.

“Guayaquil está viviendo una situación crítica, lo que está ocurriendo no es normal, no es casual y no se puede enfrentar con reuniones, comunicados ni burocracia. Se enfrenta con mando, coordinación e inteligencia operativa en tiempo real”, declaró.

RELACIONADAS Intervención policial en Segura EP en Guayaquil este domingo 15

El ministro enfatizó que la medida no busca confrontar al Municipio.

“No hemos venido a confrontar al Municipio; hemos venido a proteger a quienes viven en Guayaquil”, añadió.

Recursos de Segura EP pasan al sistema nacional

Según el ministro, los recursos logísticos, tecnológicos y de monitoreo de Segura EP se integrarán al sistema nacional de seguridad bajo coordinación del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

“Cada cámara, operador y sistema de alerta será utilizado para localizar extorsionadores, sicarios y estructuras criminales que están sembrando terror en la ciudad”, sostuvo.

Horas antes, en su cuenta de X, el funcionario señaló que los hechos violentos registrados en Guayaquil “no son fortuitos” y advirtió que existen estructuras que operan “en la sombra para provocar violencia y desorden”.

Los hechos ocurridos en Guayaquil no son fortuitos.



Hay estructuras operando en la sombra para provocar violencia y desorden.



No vamos a mirar a otro lado.



Las acciones empezarán de inmediato. — John Reimberg (@JohnReimberg) February 15, 2026

La intervención ocurre el mismo día en que el centro de Guayaquil estuvo en alerta por un nuevo incendio registrado en las calles Chile y Sucre.

Hasta el momento, no se han detallado oficialmente los alcances específicos del procedimiento ejecutado en las instalaciones de Segura EP.

¿Qué es Segura EP?

Segura EP es la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil. Fue creada el 15 de junio de 2023 por el Concejo Cantonal para reemplazar a la Corporación para la Seguridad Ciudadana (CSCG).

Actualmente, el presidente del Directorio es Fernando Cornejo y el gerente general es Alex Anchundia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!