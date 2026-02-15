Expreso
  Guayaquil

SEGURA MUNICIPIO
Fachada de las instalaciones de Segura EP.Alex Lima

Intervención policial en Segura EP en Guayaquil este domingo 15

Policía realiza procedimiento en instalaciones de Segura EP, tras incendio en el centro y advertencia del ministro Reimberg

La noche de este domingo 15 de febrero trascendió en redes sociales una intervención policial en las instalaciones de Segura EP, ubicadas en el sector de Marta de Roldós, en el norte de Guayaquil.

Una fuente municipal confirmó a EXPRESO que “Policía Nacional en el punto”, aunque hasta el cierre de esta nota no se ha detallado el tipo de acción o procedimiento que se ejecuta en el sitio.

Contexto: incendio en el centro y advertencia del Gobierno

El operativo ocurre el mismo día en que el centro de Guayaquil estuvo en alerta por un nuevo incendio registrado en las calles Chile y Sucre. Este hecho generó preocupación entre comerciantes y residentes del sector.

Además, la intervención policial se produce luego de que el ministro de Gobierno, John Reimberg, publicara un mensaje en su cuenta de X advirtiendo sobre presuntas estructuras que estarían detrás de hechos violentos en la ciudad.

Los hechos ocurridos en Guayaquil no son fortuitos. Hay estructuras operando en la sombra para provocar violencia y desorden. No vamos a mirar a otro lado. Las acciones empezarán de inmediato”, escribió el funcionario.

NOTICIA EN DESARROLLO

