Tatiana Coronel defiende gestión de Segura EP tras allanamiento

La alcaldesa subrogante afirma que el sistema ha aportado a la seguridad nacional y que colaborarán con las autoridades

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, se pronunció tras el allanamiento de Segura.

El allanamiento a Segura EP en Guayaquil generó una reacción del Municipio y del Gobierno Nacional, que este domingo 15 de febrero anunció la toma de control operativo del sistema de seguridad.

Fue la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, quien se pronunció tras conocerse el procedimiento ejecutado en las instalaciones de la empresa municipal encargada del sistema de videovigilancia.

RELACIONADAS Gobierno toma control operativo de Segura EP en Guayaquil

“Las investigaciones en curso se dan por aspectos vinculados a la operación y administración del sistema de cámaras de seguridad”, sostuvo Coronel.

¿Qué dijo el Municipio sobre Segura EP?

Coronel aseguró que estos temas han sido previamente abordados en espacios institucionales y recalcó que el sistema ha permitido exponer casos relevantes en materia de seguridad nacional.

Segura EP fue allanada en el marco de actuaciones dispuestas por las autoridades competentes.



Cabe recalcar que las investigaciones en curso se dan por aspectos vinculados a la operación y administración del sistema de cámaras de seguridad, temas que han sido previamente… — TatianaCoronel (@taticoronelf) February 16, 2026

“Nuestra gestión se mantiene dentro del marco legal y existe absoluta disposición para colaborar en todo lo que sea requerido”, aseguró.

La funcionaria asumió la Alcaldía tras la licencia de Aquiles Álvarez, quien permanece detenido.

Gobierno toma control operativo de Segura EP

La noche de este domingo, el ministro de Gobierno, John Reimberg, confirmó que el Ejecutivo asumió el control operativo de las instalaciones.

“No es una decisión política, es una decisión de seguridad”, declaró.

Explicó que los recursos logísticos, tecnológicos y de monitoreo de Segura EP se integran desde ahora al sistema nacional de seguridad bajo coordinación del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Reimberg sostuvo que la medida responde a la situación crítica que enfrenta la ciudad.

“Cada cámara, operador y sistema de alerta será utilizado para localizar extorsionadores, sicarios y estructuras criminales que están sembrando terror en la ciudad”, afirmó en declaraciones transmitidas en vivo por TC Televisión.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!