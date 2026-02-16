Permisos del Multicomercio están inactivos o con licencias sin renovar, según Riesgos

La institución asegura que también hallaron evidencias de deficiencias formales en los documentos remitidos por el Municipio

La Policía Nacional y Fuerzas Armadas acordonaron las cuadras cercanas al edificio Multicomercio en el centro de Guayaquil.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que el 100 % de los registros de permisos asociados al Centro Comercial Multicomercio figura como inactivo o con licencias no renovadas, de acuerdo con la documentación enviada por el Municipio de Guayaquil. La entidad estatal señaló además que la información remitida contiene omisiones y deficiencias formales, lo que dificulta la evaluación técnica y puede afectar los procesos de mitigación de riesgos en la ciudad.

"La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informa que, ayer, tras la insistencia pública realizada, a las 18h11 se recibió una primera respuesta por parte de la Alcaldía de Guayaquil respecto a la información solicitada sobre el Centro Comercial Multicomercio. De manera inmediata se dispuso su análisis técnico y, a las 07h00 de hoy (16 de febrero del 2026), se notificaron observaciones formales que evidencian omisiones relevantes en la documentación remitida", reza parte del comunicado de la Secretaría.

Entre los principales hallazgos que establece la Secretaría de Riesgos, sobre la base de información municipal, "el 100% de los registros de permisos asociados al Centro Comercial Multicomercio consta como inactivo o con licencias no renovadas por el Municipio de Guayaquil". También encontraron evidencias de deficiencias formales en los documentos remitidos, "tales como actas sin firmas de responsabilidad y secciones incompletas, de los ocho ítems solicitados, cuatro no fueron entregados y los cuatro restantes contienen información parcial o pendiente de subsanación".

La Secretaría concluye el comunicado recordando que "limitar la información requerida por esta Cartera de Estado no constituye un desaire al Gobierno Nacional, sino que afecta los procesos de prevención y gestión de riesgos en la ciudad y tiene implicaciones directas para la seguridad de los guayaquileños". Y reitere que toda información que reciba "será procesada de manera inmediata y con rigor técnico. Dicho análisis dará lugar al informe correspondiente, el cual incluirá las medidas necesarias orientadas a mitigar riesgos futuros".

A la ciudadanía y medios de comunicación: pic.twitter.com/d8xHGcXyyK — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) February 16, 2026

El incendio que marcó al Multicomercio y la respuesta institucional

El complejo Multicomercio, ubicado en el centro de Guayaquil entre las calles Eloy Alfaro y Cuenca, fue escenario de uno de los incendios más intensos registrados en los últimos años, que comenzó el 11 de febrero y obligó a una operación de los bomberos durante más de 80 horas para intentar controlar las llamas.

El siniestro, que se originó en una bodega con alta carga combustible, provocó el colapso parcial de la estructura y dejó a varias familias evacuadas por el riesgo de derrumbe. Pese a la magnitud del fuego, no se han reportado víctimas mortales, aunque las labores de enfriamiento y control continúan.

La emergencia también ha generado afectaciones colaterales, como la reactivación de focos en el edificio días después de haber sido “controlado”, lo que obligó a mantener la presencia bomberil y el perímetro de seguridad en la zona.

