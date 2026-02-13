Incendio en Guayaquil: secretaria de Riesgos pide información al Municipio

La secretaria Nacional de Gestión de Riesgos solicita información sobre permisos, licencias y acciones del COE Cantonal

El incendio estructural en el centro comercial Multicomercio, ubicado en las calles Cuenca y Eloy Alfaro, en el centro de Guayaquil, continúa generando reacciones. La secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, se pronunció a través de su cuenta en X para solicitar información al Municipio de Guayaquil.

La funcionaria se refirió al siniestro que afecta al centro comercial Multicomercio, cuya columna de humo ha sido visible desde distintos sectores de Guayaquil durante varias horas, generando preocupación entre comerciantes y ciudadanos.

¿Qué información pidió la Secretaría de Gestión de Riesgos?

En su pronunciamiento, Lozano solicitó al Municipio dos puntos específicos:

Información sobre permisos, licencias, certificados de seguridad contra incendios y planes de contingencia del establecimiento.

Detalle de las resoluciones adoptadas por el COE Cantonal y las acciones ejecutadas frente al incendio estructural.

“Esta información es necesaria para proteger a la ciudadanía, mitigar el riesgo de que eventos similares se repitan y fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta”, escribió la secretaria en su cuenta oficial.

Además del pedido formal al Municipio de Guayaquil, la funcionaria hizo un llamado a los ciudadanos para que adopten medidas de autoprotección, especialmente ante la presencia de humo y posibles riesgos derivados del incendio estructural.

El siniestro en el centro comercial Multicomercio se ha extendido por varias horas, lo que ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencia en el centro de la ciudad.

Desde mi primer día en funciones he enfatizado la importancia de la prevención y, como entidad rectora @Riesgos_Ec, exigiré el cumplimiento de las normas de seguridad y gestión de riesgos.



Tatiana Coronel solicita mantener el perímetro de seguridad

La tarde de este viernes 13 se conoció que la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, llegó al sitio del incendio. Indicó que Segura EP mantendrá el monitoreo del área y reportará cualquier novedad en tiempo real al COE Cantonal para la toma inmediata de decisiones.