Telconet se defiende sobre presunto mal manejo de cámaras de vigilancia en Guayaquil

John Reimberg indicó que las cámaras han estado apagadas. La Policía Nacional tomó el control de Segura EP

Las cámaras de vigilancia están en varias partes de la ciudad.

El allanamiento ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador a la empresa pública municipal Segura EP, la noche del domingo 15 de febrero, sigue generando reacciones y profundizando el debate sobre la gestión del sistema de videovigilancia en Guayaquil. En medio de acusaciones cruzadas, la empresa privada Telconet salió al paso de los señalamientos formulados por el ministro del Interior.

Tras la intervención a las instalaciones municipales, el ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que las cámaras de seguridad administradas por Telconet habría tenido un mal manejo ya que han estado apagadas cuando debieron estar funcionando.

"Tres incendios no son casualidad, lo que ha sucedido en Guayquil hoy no es casualidad. Y no vamos a permitir, lo que anteriores ocasiones sucedieron, que se apagen las cámaras", dijo Reimberg.

Respuesta de Telconet ante presunto mal manejo de cámaras

Las afirmaciones del ministro colocaron en el centro del debate a la operadora tecnológica responsable del soporte del sistema. En respuesta, Telconet difundió un comunicado oficial en su cuenta institucional en X, rechazando de manera categórica cualquier irregularidad en la prestación del servicio.

“El servicio de cámaras que Telconet presta a Segura EP, así como a innumerables clientes, nacionales e internacionales, no se ha apagado ni ha dejado de funcionar nunca”, indicó la compañía, subrayando su trayectoria y confiabilidad en el sector de telecomunicaciones.

El servicio de cámaras que Telconet presta a Segura EP, así como a innumerables clientes, nacionales e internacionales, no se ha apagado ni ha dejado de funcionar nunca.



Acusaciones al Municipio sobre incumplimientos y almacenamiento de datos

Más allá del funcionamiento de las cámaras, Reimberg señaló que Segura EP habría incumplido el acuerdo ministerial que autorizó la operación de las instalaciones. Entre las condiciones presuntamente vulneradas estaría la obligación de mantener el centro de almacenamiento de información dentro del mismo complejo intervenido.

“Lo que el fiscal pudo obtener como información es que el almacenamiento no se encuentra aquí, sino que es un privado que lo tiene en otra ubicación”, sostuvo el ministro, enfatizando que se trata de datos sensibles relacionados con el movimiento de la ciudad.

Si bien Telconet asegura que el servicio nunca se interrumpió, las declaraciones oficiales apuntan a posibles fallas en la cadena de control y cumplimiento normativo.

Hasta el momento, no se han hecho públicos informes técnicos que determinen si existieron interrupciones en el sistema ni si se configuraron incumplimientos contractuales o administrativos.

