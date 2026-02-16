Concejala Blanca López denuncia hostigamiento hacia la alcaldía de Guayaquil

La exvicealcaldesa se pronunció en redes sociales sobre el allanamiento a Segura Ep la noche del 15 de febrero

La concejala se pronunció a través de sus redes sociales sobre la situación de Guayaquil.

Las tensiones entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno Nacional vuelven a escalar. Esta vez, la concejala Blanca López cuestionó públicamente las acciones adoptadas por el Ejecutivo tras el anuncio de que la Policía Nacional asumirá el control operativo de Segura EP, la empresa pública municipal encargada de la gestión de riesgos y seguridad en la ciudad.

Pronunciamiento de Blanca López sobre allanamiento a Segura EP

La edil se pronunció cerca de la medianoche a través de su cuenta en X, luego de que trascendiera que la Policía Nacional del Ecuador tomaría el mando de la entidad municipal.

En su mensaje, calificó la medida como un acto de hostigamiento hacia la administración local y señaló que no sería la primera vez que se intervienen instalaciones municipales.

Tatiana Coronel defiende gestión de Segura EP tras allanamiento Leer más

“El hostigamiento hacia las autoridades de la Alcaldía de Guayaquil es inaudito. No es la primera vez que allanan instalaciones municipales”, expresó López en su publicación, marcando una postura crítica frente a la decisión del Gobierno central.

La concejala también defendió el trabajo desarrollado por Segura EP, especialmente el sistema de videovigilancia implementado en la ciudad.

Aseguró que esta herramienta ha sido clave en investigaciones recientes, permitiendo esclarecer hechos de alto impacto público y aportar información relevante en casos que generaron conmoción en la urbe.

El hostigamiento hacia las autoridades de @alcaldiagye es inaudito. No es la primera vez que allanan instalaciones municipales.



Ahora van por el sistema de videovigilancia de @segura_ep, el mismo que permitió que el caso de los 4 de Malvinas no quedara en la impunidad y que… — Blanca López (@BlancaLopezC_) February 16, 2026

Policía Nacional tomó el control de Segura EP

Por su parte, el Ejecutivo confirmó que asumió el control operativo de Segura EP este domingo 15 de febrero. El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno, John Reimberg, durante declaraciones ofrecidas a la prensa.

RELACIONADAS El centro de Guayaquil volvió a arder en menos de una semana

El funcionario sostuvo que la medida responde exclusivamente a criterios de seguridad y no a motivaciones políticas. “No es una decisión política, es una decisión de seguridad”, afirmó, al tiempo que argumentó que Guayaquil atraviesa un momento crítico que requiere acciones inmediatas, coordinación interinstitucional e inteligencia operativa en tiempo real.

El cruce de posturas evidencia un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno Nacional y el Cabildo porteño, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana ante los recientes incendios de Guayaquil

Personal policial ingresó la noche del 15 de febrero de 2026 a las oficinas de Segura EP. ALEX LIMA

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!