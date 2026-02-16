Concejales de Guayaquil se pronuncian sobre el allanamiento a Segura EP: esto dijeron

Este domingo 15 de febrero, el Gobierno central asumió el mando de la empresa pública municipal de seguridad de Guayaquil

Varios concejales de Guayaquil reunidos en el Salón de la Ciudad.

La noche de este domingo 15 de febrero, el Gobierno central asumió el control de Segura EP, la empresa pública municipal de seguridad de Guayaquil. John Reimberg, ministro del Interior, encabezó el operativo en el que participaron agentes de la Policía Nacional y de la Fiscalía General del Estado.

El allanamiento a las oficinas de la dependencia municipal se produjo luego de que la ciudad registrara tres grandes incendios en la última semana, que no dejaron personas fallecidas, pero sí cuantiosas pérdidas económicas.

(Te puede interesar: ¿Por qué allanaron Segura EP? Esto dijo la Fiscalía de Ecuador)

"Guayaquil está viviendo una situación crítica. Lo que está ocurriendo no es normal, no es casual, y no se puede enfrentar con reuniones, comunicados ni burocracia. Se enfrenta con mando, coordinación e inteligencia operativa en tiempo real", sostuvo Reimberg, al justificar la intervención a Segura EP.

El funcionario indicó que la intervención no es una decisión política, sino de seguridad. "No hemos venido a confrontar al Municipio. Hemos venido a proteger a quienes viven en Guayaquil", manifestó.

Telconet se defiende sobre presunto mal manejo de cámaras de vigilancia en Guayaquil Leer más

Reimberg explicó que los recursos logísticos, tecnológicos y de monitoreo de Segura EP pasan a integrarse al "sistema nacional de seguridad" para que opere bajo la dirección del Ministerio del Interior y de la fuerza pública.

La Fiscalía General del Estado indicó que el allanamiento se ejecutó mediante "un acto urgente solicitado por la Policía". "La solicitud de acto urgente indica que se conoció –por información reservada– que la Empresa Municipal de Seguridad estaría difundiendo información de carácter reservado de imágenes de las cámaras de videovigilancia a un servidor externo por confirmar", señaló.

RELACIONADAS Concejala Blanca López denuncia hostigamiento hacia la alcaldía de Guayaquil

¿Qué dijeron los concejales de Guayaquil sobre el allanamiento a Segura EP?

En un comunicado público, doce de los quince concejales guayaquileños expusieron su postura respecto a la intervención que realiza el Ministerio del Interior en la empresa pública de seguridad Segura EP.

La carta fue firmada por los ediles: Arturo Escala, Shirley Aldás, Blanca López, Emily Vera, Terry Álvarez, July Álvarez, Fabián Espín (alterno de Tatiana Coronel), Manuel Romero, Alfredo Bautista, Ana Fuentes, Juana Montero y Soledad Diab.

Las concejales socialcristianas Nelly Pullas, Cinthia García y Ana Chóez no firmaron el comunicado.

Permisos del Multicomercio están inactivos o con licencias sin renovar, según Riesgos Leer más

Los doce ediles indicaron que se mantienen "firmes, cohesionados y en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales". Aseguraron que respaldan al alcalde Aquiles Álvarez, quien se encuentra detenido, y a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.

"Exigimos el respeto irrestricto al Estado de derecho, a la Constitución de la República y al marco legal que rige a los Gobiernos Autónomos Descentralizado. La autonomía municipal no es una concesión política: es un mandato constitucional", señalaron los concejales.

Los ediles indicaron que la irrupción a Segura EP por parte del Gobierno central "constituye un hecho grave que vulnera esa principio".

(Lee también: Parquímetros en el Omni Hospital: Propuesta de Aquiles Álvarez que divide a moradores)

"Se ejecutaron allanamientos sin que exista resultado material alguno, sin incautaciones y sin alteración de la administración, lo que evidencia que no existía fundamento que justificara semejante despliegue. Las actuaciones que exceden la necesidad jurídica y afectan la institucionalidad local configuran una intromisión indebida en la esfera de autonomía municipal", expresaron.

Y añadieron: "Guayaquil no admite mecanismos de presión ni actuaciones desproporcionadas que pretendan alterar su funcionamiento. La ciudad se gobierna conforme a la ley y bajo el mandato ciudadano expresado en las urnas".

Al País: #PRONUNCIAMIENTO_PÚBLICO



Los concejales del Muy Ilustre Municipio de Guayaquil @alcaldiagye se mantienen firmes, cohesionados y en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales:

Ratificamos nuestro respaldo al alcalde Aquiles Alvarez, elegido democráticamente… pic.twitter.com/9MhYY7EXyX — Arturo J. Escala Varas (@ArturoJEscala) February 16, 2026

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!