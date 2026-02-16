Parquímetros en el Omni Hospital: Propuesta de Aquiles Álvarez que divide a moradores

Antes de ser detenido, el alcalde opinó que la ciudadela Adace debe tener dispositivos de cobro a pesar del contrato "lesivo"

Los franeleros son los que ponen el orden vial en la ciudadela Adace

Apenas una semana antes de que la Fiscalía ejecutara el operativo del "Caso Goleada" —que terminó con su traslado a la cárcel de Latacunga por presunta delincuencia organizada y lavado de activos—, el alcalde Aquiles Álvarez dejó una idea en el aire: expandir el cobro de parquímetros a la zona del Omni Hospital, pese a que las cifras revelan que el 80% de ese dinero termina en manos privadas.

Parquímetros en la ciudadela Adace

Los cuestionamientos a la rentabilidad financiera del sistema de parquímetros en Guayaquil, evidenciados en una investigación reciente de este Diario que expuso la desproporción en el reparto de ingresos a favor del privado, tuvieron una reacción inmediata del alcalde Aquiles Álvarez, una semana antes de ser detenido.

Los parqueos son controlados por franleros, en una zona muy transitada al ser rodeada de un hotel y complejos médicos CHRISTIAN VINUEZA

Lejos de contrastar las cifras que indican que el contratista absorbe la mayor parte de la recaudación, la autoridad (ahora recluida en la cárcel de Latacunga) justificó la vigencia del modelo como una “obligación jurídica heredada” de administraciones pasadas. Y en lugar de plantear una revisión del esquema de negocio, sugirió la expansión del sistema hacia nuevos territorios.

El objetivo ahora es la ciudadela Adace, específicamente el perímetro del Omni Hospital, en el norte de la urbe.

“A mí me encantaría, aunque alguna gente se moleste, que afuera del ‘Omni’ tiene que haber parquímetros. Es una zona donde existe un descontrol total”, opinó Álvarez.

Su diagnóstico sobre el desorden es certero; la solución propuesta, sin embargo, abre un nuevo dilema entre la lógica recaudatoria y la dinámica social de un sector hospitalario.

El caos como argumento

Este Diario recorrió la zona y constató el desorden vial que colapsa las arterias de Adace, especialmente en las horas pico del mediodía, cuando los trabajadores de la zona acuden a comedores a almorzar.

Vehículos hacen doble columna e impera el comercio informal. No hay agentes de ATM, denuncian. CHRISTIAN VINUEZA

En este ecosistema mixto, donde convergen torres médicas, oficinas corporativas y galpones industriales, la autoridad de tránsito brilla por su ausencia. No hay uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) regulando el flujo ni sancionando la doble columna.

La propuesta de reemplazar esta vigilancia humana informal por máquinas de cobro tarifado genera resistencia inmediata.

Luis Holguín, morador del sector, cuestiona la naturaleza de la intervención: “No es la mejor idea poner parquímetros. Esto es una zona médica, no comercial. Bienvenido sea si fuese un área de compras, pero aquí la lógica es distinta”.

La desconfianza no radica solo en el cobro, sino en la contraprestación del servicio. Melany Méndez, quien labora en el sector, apunta a la ineficiencia institucional: “Deberían estar los agentes de la ATM regulando, muy pocas veces los veo. El parquímetro no es la solución, porque se convierte en otro gasto para el ciudadano que no garantiza seguridad”.

La “formalización” sugerida por el Cabildo es vista con escepticismo por quienes llevan años viviendo del asfalto. Carlos Castro, cuidador de la zona, advierte sobre la fricción con el consorcio privado: “Yo también trabajo por Santa Ana y esa gente que pone las multas tiene roces con nosotros”.

Formalizarlos, no dejarlos sin trabajo

Para Vicente Cavero, taxista del lugar, la medida amenaza el sustento de “seis o siete familias” que dependen de la propina diaria. “Me parece correcto que el alcalde piense en darles empleo, pero dejarlos sin trabajo no”, señala.

Desde la perspectiva del residente, la máquina no suple la vigilancia. Carlos Negrón, morador con parqueo privado, es tajante: “La solución no es cobrar más. Aquí se necesita custodia y los cuidacarros alertan. Formalizarlos con un chaleco es solo cobrarles a ellos sin protegerlos”.

Malena Espinales coincide en que la tecnología no resuelve el déficit físico de espacios: “Lo más fácil sería poner a alguien que controle a diario, porque no se ven los ATM”.

La empresa Parqueo Positivo, cuenta con 63 empleados y una oficina en Urdesa. CHRISTIAN VINUEZA

Darwin Manzano Cuenca, máster en Gestión de Transporte y coordinador de la carrera de Tránsito del ITB, advierte que la implementación de parquímetros no puede ser un ejercicio meramente recaudatorio.

“Desde un enfoque técnico, es viable y necesaria, siempre que se modifique el enfoque tradicional de recaudación por uno de gestión de la demanda”, explica.

Manzano detalla que, en zonas de vías estrechas y alta demanda como Adace, el objetivo debe ser la rotación vehicular, no la venta de tiempo estático.

Sin embargo, condiciona el éxito a un estudio integral que contemple el diseño geométrico de la vía, la priorización peatonal y los radios de giro para evitar cuellos de botella.

Este Diario habló con la ATM sobre el tema de los parquímetros y cómo se distribuye la recaudación, y puedes leer la entrevista aquí.

