Álvarez admite que el contrato de parquímetros afecta a Guayaquil, pero pondrá más

El alcalde dice que el acuerdo es "heredado" por la ATM y adelanta que se va a expandir. Piensa formalizar a 'cuidacarros'

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó este jueves 5 de febrero al reportaje publicado por EXPRESO, la cual reveló que el modelo de negocio de los parquímetros deja apenas el 15 % de la recaudación a la ciudad y la mayoría al operador privado. En su enlace radial, el burgomaestre reconoció que el acuerdo comercial es perjudicial para el Municipio, aunque evitó referirse a la proyección de 2,4 millones de dólares que factura el sistema anualmente.

El contrato es "lesivo"

“Sacó una nota Diario EXPRESO sobre los parquímetros, de que el contrato es un poco lesivo para el muy ilustre Municipio de Guayaquil... pero es un contrato que heredamos”, admitió Álvarez, atribuyendo la responsabilidad a la administración socialcristiana anterior que firmó la Alianza Estratégica con Technorent S.A. (Parqueo Positivo).

Según el alcalde, pese a que las condiciones no son favorables para la ciudad, el cabildo debe "respetar" el compromiso jurídico adquirido. Sin embargo, no ofreció detalles sobre si existe una intención real de auditar los montos recaudados, un punto que la concejala Ana Chóez calificó previamente de "inauditable".

Propuesta polémica: Formalizar a los ‘cuidacarros’

En respuesta a la queja ciudadana sobre el "doble cobro" (pagar al parquímetro y luego ser extorsionado por cuidadores), Álvarez lanzó una propuesta: integrar a la informalidad al sistema.

“Los cuidadores de carros nos preocupan y es algo que estamos trabajando entre la ATM y la empresa Parqueo Positivo para integrar en las zonas donde se pongan parquímetros, y les den trabajo a los cuidadores”, señaló el alcalde.

Más parquímetros

Lejos de frenar la expansión del sistema cuestionado, el alcalde sugirió nuevas zonas tarifadas. Específicamente, se refirió a los exteriores del Omni Hospital, norte de Guayaquil. “A mí me encantaría, aunque alguna gente se moleste, que afuera del 'Omni' tiene que haber parquímetros. Es una zona donde existe un descontrol total”, justificó.

Lo cierto es que en el documento que remitió el concejal Arturo Escala a este Diario, adelanta la expansión del contrato de parquímetros para el centro de Guayaquil: "Se prevé que para el segundo semestre del 2026 estén listos los estudios de factibilidad para regular el uso de los espacios de estacionamiento en zonas del casco comercial de la ciudad", cita.

"Yo también lo he sufrido": Pide tolerancia en multas

Álvarez intentó empatizar con los conductores multados, asegurando que él mismo vivió la rigidez del sistema antes de asumir el cargo. "Yo lo he sufrido... me faltaba un minuto y ya estaba con el ticket", comentó.

Por ello, aseguró que está exigiendo a la compañía operadora que exista un margen de tolerancia de cinco minutos antes de emitir la sanción, y planteó revisar horarios en zonas específicas, como en Kennedy, junto al parque Clemente Yerovi, donde sugirió que "después de las 5 de la tarde no debería pagarse" para beneficiar a quienes hacen deporte.

Silencio sobre la recaudación

Pese a abordar el tema, el primer personero municipal no contrastó ni desmintió el cálculo financiero expuesto por este Diario, que sitúa la facturación bruta del privado en más de 2 millones de dólares anuales frente a un ingreso municipal de apenas $ 360.000.

Algunos 'cuidacarros' se encargan de recargar el parquímetro a conductores que se lo encargan. CHRISTIAN VINUEZA

Parqueos municipales, muy pronto

Sobre el futuro, Álvarez prometió que una solución real llegaría recién en 2027, con una inversión de 70 millones de dólares para la renovación del casco central, que incluiría la expropiación de terrenos abandonados para construir parqueos municipales públicos, eliminando la dependencia de consorcios privados. "Lo que pasa es que todo es plata", concluyó.

