Aquiles Álvarez se graba manejando y expone sin querer sus infracciones de tránsito

"De la nada me animé a un recorrido chiquito sobre tema luminarias en Guayaquil…", citó el alcalde Aquiles Álvarez en su cuenta de X, junto con un emoticón sonriente. En su tuit subió dos videos, grabados aparentemente por él, mientras manejaba por el centro de la ciudad.

Una noche de música y para hablar de la iluminación

En los metrajes, Álvarez mostraba como en ciertos tramos de la ciudad se estaban renovando las luminarias, tras varios meses de quejas ciudadanas y una 'lenta' adjudicación de contratos que demoró el proceso, según el alcalde.

"Estuvimos 16 meses solo con solo 3 contratos de 8. Hace un mes y medio se adjudicaron cinco más. Ya con la totalidad de los contratos adjudicados, empezamos a recuperar la iluminación de Guayaquil", dijo el alcalde en medio de su recorrido, acotando que es necesario renovar la iluminación de la ciudad, sobre todo en el Bulevar 9 de Octubre

Además, destacó el avance de la renovación de la Plaza San Francisco y mencionó una futura regeneración urbana del casco central de la ciudad. Pero esos solo fueron dos minutos de los más de ocho que subió de su recorrido nocturno.

Grabó hasta las contravenciones de tránsito

Los usuarios de la red social X no dejaron pasar la oportunidad de responder a la publicación de Álvarez con mensajes irónicos. Unos destacaban sus gustos musicales, por las canciones que reproducía y sutilmente cantaba en los videos, pero otros se fijaron en algo más.

"Mientras maneja, graba. Es infracción", respondió una usuaria. Otros señalaron que iba a exceso de velocidad en el túnel, que es de máximo 50 km/h,

El usuario "Felipe Triviño" señaló que en una parte del video, Álvarez gira a la izquierda en la calle Boyacá para incorporarse a la 9 de Octubre, una maniobra que está prohibida. "Incluso hay un vigilante de ATM ahí, y ni para bola", tuiteó. Otros ciudadanos expresaban también otros requerimientos relacionados a la iluminación, para otros sectores.

El alcalde ya tiene historial con las multas de tránsito

Álvarez no es ajeno a las contravenciones de tránsito. Antes de ser alcalde, pagó 53 de ellas entre el 2005 y el 2022; la mayoría por velocidad, por estar mal estacionado y por no portar licencia.

Y recientemente, mencionó que desde que llegó a la alcaldía, es él quien conduce su vehículo sin necesitar la ayuda de choferes ni escoltas.

“Les cuento que el que maneja soy yo, yo no tengo chofer, no tengo escolta. Yo me como el tráfico, me como los baches y soy el que más se molesta. Soy el primero que ve un carro sin placa, lo cierro y me bajo”, dijo el burgomaestre. Al consultársele sobre qué ocurre si lo para un ATM, respondió: “Me para y bueno ahí se hace el gil.”.

