Jorge Chamba sobre su expareja: “Tiene currículum para ser ministra, no solo asesora”

El legislador de ADN dice que el correísmo busca hacerle daño por investigar la corrupción en los hospitales

El legislador Jorge Chamaba, de ADN, es miembro de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social,

El asambleísta Jorge Enrique Chamba Cabanilla, del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), respondió a los cuestionamientos por un aparente caso de nepotismo en la Asamblea Nacional.

La denuncia, difundida en redes sociales, señala que Chamba contrató como asesora 1 a Lindsy Berna Macías Alarcón, quien habría sido su pareja sentimental. “Fue mi pareja, tengo una hija con ella, lo cual es de conocimiento público. Pero no estoy casado ni tengo una unión de hecho”, declaró a EXPRESO este 24 de agosto de 2025.

Chamba, miembro de la Comisión Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, atribuyó la difusión de la denuncia al correísmo, que —según él— busca desacreditarlo por su labor de fiscalización en casos de corrupción en hospitales públicos.

“Está bien que me llamen la atención por un contrato si hay algo oscuro. Pero no van a encontrar nada, porque no tengo nada que ocultar. Soy un hombre dedicado a la ayuda social, a mi familia y a mi trabajo legislativo. Los colegas del correísmo intentan hacerme daño donde no hay motivo”.

El asambleísta defiende la contratación de su expareja

Respecto a la contratación de la madre de su hija, Chamba defendió su decisión con el argumento de que ella cumple con los requisitos profesionales. “La abogada tiene dos títulos: es ingeniera comercial y abogada, y posee cuatro maestrías. Tiene currículum para ser ministra, no solo asesora 1”.

Además, recordó que Lindsy Macías fue su asambleísta alterna en el periodo anterior, cuando él fue electo por el movimiento Construye. “Todo esto es de conocimiento público, pero están tratando de satanizar un tema que, por último, ya se solucionó, porque ella renunció”, agregó.

La Ley sobre el acceso al servicio público

La Ley Orgánica de Servicio Público, en su artículo 6, prohíbe el nepotismo, definido como la designación de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge o pareja en unión de hecho, dentro de la misma institución.

Chamba envió a EXPRESO copias de su cédula y la de su exasistente, en las que él figura como divorciado y ella como soltera

