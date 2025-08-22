Expreso
Jorge Enrique Chamba-ADN
El legislador de ADN, Jorge Enrique Chamba Cabanilla, es señalado en un posible caso de nepotismo.Cortesía

Posible nepotismo en la Asamblea: Jorge Chamba contrató a su pareja como asesora

Publicaciones en redes evidenciarían el vínculo; el legislador y su asesora aparecen en fotos de viajes y celebraciones

El asambleísta Jorge Enrique Chamba Cabanilla, representante del distrito 1 de Guayas por el bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), enfrenta cuestionamientos por un presunto caso de nepotismo en la Asamblea Nacional.

Según el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Chamba registra como asesora nivel 1 a Lindsy Berna Macías Alarcón, quien sería su pareja sentimental. La contratación se oficializó, según la Contraloría General, el 14 de mayo de 2025, apenas cinco días después de que Chamba asumiera funciones como legislador. El cargo tiene una remuneración mensual de 3.014 dólares.

Contratación de Lindsy Berna Macías Alarcón en el despacho de Jorge Chamba.captura de pantalla
EXPRESO intentó obtener la versión del legislador, pero hasta el cierre de esta nota no ha respondido al correo electrónico ni al WhatsApp. En su cédula de ciudadanía, Chamba figura como divorciado desde 2023 de Yesenia Pisco, aunque en redes sociales se encuentran múltiples fotografías familiares junto a Lindsy Macías desde al menos 2015, incluyendo celebraciones de cumpleaños o viajes con menores de edad.

Además, la cuenta @SomosEstrategia difundió capturas de pantalla de publicaciones atribuidas al legislador, en las que se refiere a Macías como su esposa y compañera de lucha: “Mi fortaleza radica en mi familia, encabezada por mi esposa y compañera de lucha, vicepresidenta del Movimiento Humanista Lealtad, la abogada e ingeniero comercial Lindsy Macías. Que Dios bendiga mi hogar.”

De los parientes de Dominique Elián Serrano Molina a Jorge Chamba

Este presunto vínculo no sería nuevo. Durante el periodo legislativo anterior (2023–2025), cuando Chamba fue electo por el movimiento Construye, Lindsy Macías fue su asambleísta alterna, e incluso actuó como principal en varias sesiones.

El caso se suma a una serie de contrataciones cuestionadas dentro del bloque ADN, como la contratación de la madre y hermano del legislador Dominique Elián Serrano Molina, quienes ya fueron separados de sus cargos. 

Aunque aún no existe una denuncia formal ante el Comité de Ética de la Asamblea, la ley prohíbe a los legisladores gestionar cargos públicos para familiares o allegados, y la sanción puede llegar hasta la destitución, según la Ley Orgánica de Servicio Público. 

