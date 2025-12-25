Nacimientos marcaron la Navidad en el Hospital Luis Vernaza, en Guayaquil

Siete niños nacieron entre el 24 y 25 de diciembre. Las madres cuentan cómo fue para ellas dar a luz en estas fechas

En el Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil nacieron siete niños este 24 y 25 de diciembre.

Este 24 y 25 de diciembre de 2025, en el Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil nacieron siete niños. Pero cuatro de ellos, fueron referidos al Hospital de Niños Roberto Gilbert.

Para Guicela Lema, médico tratante del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital, es gratificante el que haya podido ayudar a las madres a tener a sus hijos. La galena comenta que, en el transcurso del 24 de diciembre, seis niños nacieron, pero tres de ellos nacieron pretérminos y fueron referidos al Hospital Roberto Gilbert.

También un bebé que nació prematuro, el 25 de diciembre, a las 06:00. Él nació a las 30 semanas.

No esperaba ser madre el 24 de diciembre

Para Verónica Bermeo recibir a su hijo Jesús fue una sorpresa porque ella no se lo esperaba. El bebé estaba previsto que naciera el viernes 26 de diciembre y no el miércoles 24.

La madre del menor cuenta que ella fue al Hospital Luis Vernaza porque tenía que realizarse una ecografía y un examen de sangre. De camino al sitio, ella vive en Puente Lucía, ubicado en la parroquia Pascuales, sintió dolores, por lo que decidió acercarse donde el ginecólogo; el doctor, al examinarla, le indicó que debería ir de inmediato a emergencias.

En ese momento se angustió porque no había ido preparada, por lo que tuvo que pedirle a su cuñada, quien la acompañaba en ese momento, que vaya por la pañalera. Ahora, se encuentra feliz y espera que le den de alta para juntarse con sus otros hijos. “Ahorita mis hijos a cada ratito me llaman para preguntarme a qué hora voy", dice entre risas.

Los dolores empezaron en la madrugada del 24

En cambio, el hijo de Gabriela Sisa, de 26 años, Mael Maximiliano nació en la madrugada del 24. Alrededor de las 03:00 iniciaron sus dolores, por lo que decidió ir, desde la urbanización La Joya, ubicada en la parroquia La Aurora del Cantón Daule, hasta el centro-norte de Guayaquil.

Mael Maximiliano, hijo de Gabriela Sisa, nació el 24 de diciembre, en el Hospital Luis Vernaza. Flor Layedra Torres

En el centro de salud, le comentaron que se había quedado sin líquido amniótico por lo que enseguida le practicaron una cesárea. “Gracias a Dios que vino sanito; él está todo bien y perfecto”, dice mientras lo mira dormir sobre su pecho.

Fue a una consulta médica y fue alertada por el estado de su bebé

Elizabeth Cevallos, de 36 años, tampoco se imaginaba que su hija Ruth Isabel iba a nacer el 24 de diciembre. Ella fue a una consulta médica, pero cuando la doctora la examinó le dijo que “la bebé ya no tenía movimientos”, por lo que tuvieron que ingresarla de emergencia.

Ella se siente feliz de que su pequeña haya nacido saludable a pesar de lo que le dijeron.

Para Cevallos, como para las otras madres, el nacimiento de sus hijos es el mejor regalo que pudieron recibir en Navidad.

Elizabeth Cevallos mira cómo la médica atiende a su hija Ruth Isabel; la pequeña nació el 24 de diciembre. Flor Layedra Torres

