Daños en una cúpula del Palacio Municipal de Guayaquil: ¿qué ocurrió?

El edificio municipal presentó afectaciones en un elemento de su estructura, este viernes 27 de febrero

Técnicos del Cabildo inspeccionan el elemento dañado en la cúpula del Palacio Municipal de Guayaquil.

La madrugada de este viernes 27 de febrero, un elemento ornamental se desprendió de la cúpula noroeste del Palacio Municipal de Guayaquil, lo que obligó a activar al equipo de mantenimiento del edificio.

El hecho no dejó personas afectadas, pero encendió alertas sobre el estado de conservación de la estructura, que bordea el siglo de antigüedad.

Según el Cabildo, tras una evaluación técnica preliminar, la pieza que cayó corresponde a una ménsula, una de las doce distribuidas en las cuatro cúpulas del inmueble.

El informe atribuye el desprendimiento a un proceso de deterioro acumulado por el paso del tiempo, así como a la exposición constante a la humedad y a los cambios de temperatura.

Daños en el Palacio Municipal de Guayaquil: corrosión en el refuerzo metálico de las piezas decorativas

Durante la inspección se detectó corrosión en el refuerzo metálico que sostiene las piezas decorativas añadidas a la estructura original.

El reporte señala afectaciones propias del envejecimiento de los materiales, pese a que en años anteriores se realizaron trabajos de protección superficial y conservación.

En las horas posteriores al incidente se ejecutó una revisión integral de todas las cúpulas, incluida la exploración interna de una de ellas para descartar riesgos adicionales.

Daños en el Palacio Municipal: especialistas definirán las acciones técnicas a realizar

El Municipio indicó que, de manera preventiva, se dispuso asegurar las piezas ornamentales y reforzar los puntos vulnerables, mientras se coordina la intervención de especialistas en restauración patrimonial que deberán definir las acciones técnicas a seguir.

El edificio se mantiene bajo monitoreo de la Dirección Administrativa, la Dirección de Patrimonio Cultural y Segura EP, encargada de la vigilancia en el perímetro.

Según el Cabildo, en el 2025 se realizaron labores como impermeabilización de cubiertas, pintura de fachadas y pasajes, tratamiento de fisuras y mantenimiento mensual de ascensores, dentro del plan de conservación del Palacio.

¿Cuándo fue inaugurado el Palacio Municipal de Guayaquil?

Este viernes 27 de febrero, casualmente, se recuerdan 97 años de la inauguración del Palacio Municipal. El diseño estuvo a cargo del icónico arquitecto italiano Francesco Maccaferri y su construcción, por Juan Lignarolo. El edificio abrió sus puertas en 1929.

