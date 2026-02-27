Expreso
  Guayaquil

incendio multicomercio
La estructura deberá ser derribada, anticiparon informes técnicos.EXPRESO

Incendio en la Bahía: revelan estado estructural del edificio Multicomercio

Este 27 de febrero se conocerá informe técnico de la estructura. Damnificados esperan que se tomen medidas urgentes. 

Dieciséis días después del incendio que estremeció a la Bahía el pasado 11 de febrero, el caso del edificio Multicomercio entra en una fase decisiva. Hoy se conocerá el informe técnico estructural de la estructura afectada. 

Mientras las investigaciones avanzan y la estructura permanece acordonada, decenas de familias continúan en la incertidumbre, sin conocer con claridad el destino de sus viviendas, locales y pertenencias.

El siniestro no solo comprometió a quienes habitaban el inmueble, una edificación con más de cuatro décadas de antigüedad, sino que también impactó a residentes y comerciantes ubicados en un perímetro aproximado de 100 metros alrededor de la denominada “zona cero”.

La actividad comercial en el sector se ha visto afectada, al igual que la movilidad y la seguridad estructural de predios aledaños.

Hoy se conocerá el futuro del edificio Multicomercio

Víctimas de incendio en Multicomercio

La historia de una abuela de 90 años que resiste frente a ruinas del Multicomercio

EXPRESO conoció que la tarde de este 27 de febrero se desarrollará una reunión entre los afectados y el Municipio de Guayaquil para presentar los resultados del informe técnico estructural del edificio Multicomercio. 

El encuentro está previsto para las 15:30 en la Biblioteca Municipal, situada en las calles 10 de Agosto y Pedro Carbo, específicamente en el auditorio del museo.

La convocatoria responde a lo dispuesto en una resolución del COE, que establece la obligación de “Disponer socialización del informe técnico estructural y monitoreo de desplazamientos realizados en el edificio Multicomercio a los propietarios”.

Más allá del contenido técnico, el trasfondo es humano y económico. Los propietarios demandan certezas sobre la viabilidad de recuperar bienes que permanecen en el interior del inmueble. 

plantón en el Multicomercio
El reclamo de comerciantes y residentes del centro comercial Multicomercio, y sus alrededores, se manifestó en el plantón de este 24 de febrero.GERARDO MENOSCAL

Afectados esperan respuestas definitivas

Hay muchas cosas que se pueden rescatar y que están ahí encerradas. Que nos lo permitan sacar, pero que lo hagan ya. No esperen que termine de derrumbarse todo”, expresó una de las afectadas.

En reportajes previos, EXPRESO ha contado cómo algunos vehículos permanecen atrapados dentro de la edificación, mientras otros comerciantes aguardan una definición para saber si podrán retomar actividades o si deberán asumir pérdidas definitivas. El paso de los días, sin una resolución clara, ha profundizado la angustia.

La presentación del informe técnico será determinante no solo para establecer el estado estructural del edificio, sino también para evaluar la gestión de riesgos en una zona históricamente vulnerable a incendios y con alta densidad comercial. 

Edificio Multicomercio
Comerciantes retiran su mercadería por la calle Eloy Alfaro.ÁLEX LIMA

