Blackpink regresa con ‘Deadline’: así suena su nuevo EP tras cuatro años

El 27 de febrero, Blackpink convirtió en realidad su esperado EP, Deadline, proyecto que marca su regreso oficial como grupo; se trata de su primer trabajo conjunto en casi cuatro años, desde la publicación de Born Pink en 2022. El EP ya se encuentra disponible en plataformas digitales a nivel global y también cuenta con diversas ediciones en formato físico.

Con una propuesta que combina pop, hip-hop y electrónica, sonidos que han definido su identidad desde el inicio, el EP reafirma la fórmula sonora del cuarteto pero, con una producción más pulida y enfocada en la energía de estadio que ya habían anticipado en sus presentaciones recientes.

Un regreso que comenzó en los escenarios

Desde el 2024 posterior al lanzamiento y promoción de Born Pink, Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa se enfocaron en proyectos individuales, tanto musicales como actorales y del mundo de la moda, consolidando sus perfiles fuera de la dinámica del grupo.

Sin embargo, el regreso comenzó a tomar forma en los escenarios ya que hace pocas semanas, el grupo cerró su gira Deadline Tour, el 26 de enero en Hong Kong específicamente, tras una serie de conciertos que funcionaron como antesala del nuevo lanzamiento y que reactivó la expectativa de los fans sobre un nuevo álbum inédito.

BLACKPINK durante su presentación en New York, una de las paradas del Deadline Tour. lalalalisa vía Instagram

Track por track: así suena Deadline

El EP está compuesto por varias pistas inéditas que mantienen la estructura directa y contundente característica del grupo; la recopilación incluye el sencillo Jump, estrenado el 10 de julio de 2025, acompañado de su respectivo video oficial.

Hoy la lista de canciones se concreta de la siguiente manera:

Jump, primer sencillo de la era que se mantuvo durante diez semanas en las listas de Billboard.

GO

Me and my

Champion

Fxxxboy

Cada tema explora matices dentro del pop urbano y la electrónica, con bases rítmicas marcadas y estribillos pensados para potenciar su fuerza en vivo. Además, junto con el lanzamiento del EP, el cuarteto surcoreano presentó el videoclip de GO, una de las canciones más comentadas del proyecto por su producción y energía.

El veredicto de los fans

En redes sociales, el comeback fue tendencia global pocas horas después del estreno. Los seguidores celebraron el reencuentro musical del grupo y destacaron la cohesión entre las integrantes tras su etapa en solitario.

Algunas reseñas especializadas han señalado que el EP apuesta por reforzar la identidad sonora de Blackpink sin desviarse drásticamente de su estilo, priorizando impacto inmediato y presencia escénica.

"Nadie lo hace como Blackpink" Robin Murray vía Clash

Más allá de Deadline

Con Deadline ya en circulación, la expectativa ahora se centra en las próximas actividades del grupo. Aunque no se han revelado todos los detalles de su calendario, el lanzamiento reabre oficialmente su etapa discográfica conjunta y deja abierta la posibilidad de nuevas presentaciones, promociones internacionales y futuros proyectos de mayor formato.

