Lucero llegará con su madre a Ecuador

La cantante y su exesposo Manuel Mijares se hospedarán en el hotel Oro Verde en Guayaquil

Manuel Mijares y Lucero, los artistas mexicanos en Quito y Guayaquil.

Lucero y Manuel Mijares regresan a Ecuador. La expareja llegará el 5 de marzo a Guayaquil, pero antes hará escala en Quito, donde ofrecerá un concierto el 4 en el Coliseo General Rumiñahui. Allá se alojarán en el Swissôtel. Luego, el 7 de marzo, la cita será en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en el Puerto Principal.

El show está concebido como una experiencia musical y emocional, marcada por la química que ambos mantienen en el escenario y su cercanía con el público.

El repertorio incluirá un recorrido por los éxitos que consolidaron sus carreras, tanto en solitario como en duetos. La puesta en escena contará con orquesta en vivo, coros y mariachi.

Agenda lista

Lucero y Manuel Mijares ya tienen lista su agenda para su visita a Guayaquil. Ambos se hospedarán en el hotel Oro Verde, aunque, como ha sido costumbre, no compartirán habitación.

La mexicana llegará con su madre, Lucero León, quien la acompañó a presentaciones, giras y compromisos internacionales, y durante años fue su mánager.

La cantante con su hija y madre. Archivo

Exigencias y requerimientos

En cuanto a los requerimientos técnicos para sus presentaciones, la producción solicitó cuatro camerinos de mínimo 5x5 metros, además de dos espacios para cambios rápidos, cada uno con baño privado.

El mobiliario y equipamiento exigido incluye: sillón individual cómodo, sofá acolchado para tres personas, espejo de cuerpo completo, espejo con iluminación especial para maquillaje, perchero metálico reforzado, mesas tipo tablón para catering, toallas, botella de gel antibacterial y sistema de aire acondicionado o ventilador.

