La fortuna de Willie Colón: ¿Cuánto acumuló el ícono de la salsa?

El legado económico de Willie Colón se construyó a lo largo de más de cinco décadas en la industria musical. Tras su muerte, a los 75 años, luego de enfrentar presuntos problemas respiratorios, surgió el interés por la fortuna que habría acumulado el llamado 'Malo del Bronx'.

(Te invitamos a leer: Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: ¿qué dijo?)

De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, el patrimonio del artista rondaría los 20 millones de dólares. El medio señala que esta cifra está relacionada principalmente con el valor de sus composiciones, grabaciones y derechos musicales, y advierte que el monto podría variar tras una valuación formal.

Lanzó más de 60 álbumes

La muerte de Willie Colón genera reacciones de artistas de la música latina Leer más

La fortuna de Colón se consolidó gracias a una extensa carrera en la que lanzó más de 60 álbumes, además de realizar giras internacionales, colaboraciones y percibir regalías por reproducciones.

Uno de los proyectos clave en su valor artístico y económico fue Siembra (1978), realizado junto a Rubén Blades. Según Celebrity Net Worth, el disco vendió más de tres millones de copias y es considerado el álbum de salsa más vendido de la historia. Además, fue incorporado al Salón de la Fama del Latin Grammy.

También resultaron fundamentales sus primeras producciones con Héctor Lavoe, etapa que contribuyó a consolidar su propuesta musical y a expandir el género en América Latina y Estados Unidos.

El pilar de su estabilidad, su esposa y cuatro hijos

Nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, Colón mostró talento musical desde temprana edad. Desde la década de 1960 desarrolló una carrera como trombonista, productor y compositor.

En el plano personal, tuvo cuatro hijos: Willie Jr., Miguel, Diego y Alejandro. A diferencia de la exposición mediática de su padre, han mantenido perfiles privados. Aunque no todos siguieron la música de manera profesional, conservaron la identidad latina y la disciplina que marcaron la trayectoria del artista.

Su matrimonio con Julia Colón fue un pilar de estabilidad. La pareja se conoció en Nueva York de los años setenta y compartió décadas de vida en común, criando juntos a sus hijos. Ella fue un apoyo constante frente a las exigencias de la industria y el ritmo de giras asociado al entorno del sello Fania Records.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!