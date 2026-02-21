La muerte de Willie Colón genera reacciones de artistas de la música latina

Músicos de distintos países expresan su pesar y recuerdan el impacto del salsero en la evolución del género

La muerte del músico y productor Willie Colón, uno de los arquitectos del sonido de la salsa, generó una oleada inmediata de reacciones en la comunidad artística de América Latina, Estados Unidos y el Caribe. El trombonista falleció este sábado en Nueva York a los 75 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

El anuncio provocó mensajes de despedida de músicos de distintas generaciones, quienes resaltaron su aporte histórico al género, su capacidad innovadora y el impacto cultural que dejó en más de cinco décadas de carrera.

Reacciones del mundo salsero

El salsero colombiano Willy García, fundador de Son de Cali, describió la noticia como “bastante triste” y calificó a Colón como “uno de los pilares del género”, destacando su papel fundamental en la evolución de la salsa y su influencia sobre figuras como Héctor Lavoe, Rubén Blades y Celia Cruz. Para García, la pérdida representa un sentimiento de “orfandad” para los seguidores de la música latina.

En su momento, Willie Colón fue considerado el rey Midas de Fania Record, su sello, dado el apabullante éxito comercial que tuvieron sus discos. Willie Colón

Desde Colombia también reaccionó Julio Ernesto Estrada, conocido como Fruko, quien expresó su pesar por el fallecimiento y recordó con orgullo haber compartido espacio artístico con quien calificó como una “estrella rutilante” de la música tropical.

El puertorriqueño Willie González publicó un mensaje extenso en el que lamentó la partida de “un gigante de nuestra música”. Afirmó que el legado de Colón “abrió caminos” para nuevas generaciones y lo describió como una inspiración para la identidad cultural latina

Por su parte, el salsero Víctor Manuelle destacó su papel como visionario y referente del género, señalando que Colón fue responsable de “un nuevo sonido de la salsa” y que su influencia se mantendrá viva en la memoria musical del continente.

Mensajes desde la diáspora latina

El cantautor panameño Rubén Blades, quien compartió con Colón una de las alianzas más influyentes en la historia del género, expresó su pésame a la familia y añadió que más adelante escribirá con calma sobre su “vital e importante legado musical”. La reacción tuvo especial eco debido a la conocida distancia personal que había existido entre ambos artistas en años recientes

En Estados Unidos, figuras como Wilfrido Vargas también lamentaron la noticia. El merenguero recordó la relevancia del artista al afirmar que Colón “marcó al Caribe y al mundo entero” con una obra que combinó renovación musical y fuerza expresiva.

La agrupación colombiana Grupo Niche emitió un mensaje colectivo destacando que la música del trombonista “transformó la salsa para siempre” y que su legado permanecerá en cada escenario donde resuene la clave del género

