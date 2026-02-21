Los himnos salseros que inmortalizó Willie Colón

El mítico salsero falleció este sábado 21 de febrero del 2026, dejando una profunda tristeza en sus seguidores

La salsa encontró en Willie Colón a uno de sus arquitectos más audaces. Desde el trombón áspero que marcó su sello hasta su visión como productor, el músico neoyorquino convirtió varias canciones en verdaderos himnos que trascendieron generaciones. Su obra no solo puso a bailar a millones; también narró la vida del barrio latino, sus contradicciones y su identidad.

Este sábado 21 de febrero del 2026, en que se confirmó la muerte del mítico salsero, sus seguidores comienzan a recordar su extenso repertorio, incluidas aquellas memorables obras junto a las también leyendas Héctor Lavoe y Rubén Blades.

Nacido en el Bronx, hijo de puertorriqueños, Willie Colón irrumpió en la escena a finales de los años sesenta con un sonido crudo y urbano. Su alianza con Héctor Lavoe dio forma a una de las duplas más influyentes de la música latina. Juntos grabaron temas que se convirtieron en banda sonora de una época.

Uno de esos himnos fue “El Malo”, carta de presentación de un estilo desafiante que rompía con la tradición romántica del bolero y abrazaba la picardía del barrio. Con arreglos potentes y letras directas, la canción consolidó a Colón como un innovador dentro del sello Fania Records, epicentro del movimiento salsero en Nueva York.

Pedro Navaja, uno de los temas clásicos de la música popular latinoamericana

Pero si hay un tema que alcanzó dimensión continental fue “Pedro Navaja”. Interpretado junto a Rubén Blades, el relato del delincuente de barrio mezcló crónica urbana y crítica social con una estructura narrativa poco común en la música bailable.

La canción se convirtió en referencia obligada y en ejemplo de cómo la salsa podía contar historias complejas sin perder ritmo.

Junto a Blades, compuso el álbum más importante en la historia de la salsa, según expertos: Siembra, ampliamente considerado el disco de salsa más vendido de la historia.

Fue lanzado en 1978 por Fania Records y ha vendido más de 3 millones de copias en todo el mundo, manteniendo ese estatus dentro del género desde su aparición

El disco incluye “Plástico”, canción con la que Colón y Blades retrataron la superficialidad social con ironía y ritmo contagioso. El tema abrió un debate sobre las apariencias y el materialismo, demostrando que la salsa podía ser vehículo de reflexión. Décadas después, su mensaje mantiene vigencia.

Idilio, otro clásico de Colón

Otro clásico imborrable es “Idilio”, versión salsera de un tema originalmente romántico que Colón transformó en éxito de pista. La melodía envolvente y la interpretación apasionada consolidaron su capacidad para reinventar canciones y darles nueva vida dentro del género.

“Calle Luna, Calle Sol” también ocupa un lugar privilegiado entre sus himnos. Con una advertencia clara sobre los peligros de la vida nocturna, la canción reflejó la crudeza del entorno urbano y se volvió consigna popular. Su coro sigue siendo coreado en conciertos y fiestas salseras alrededor del mundo.

Tampoco puede quedar fuera “Talento de televisión”, sátira que cuestiona la obsesión por la fama instantánea. Con humor y crítica, Colón reafirmó su interés por contar historias cotidianas con trasfondo social, ampliando los límites temáticos del género.

Más allá de títulos específicos, el legado de Willie Colón radica en haber dotado a la salsa de una identidad sonora propia: trombones protagonistas, arreglos densos y letras que retrataban al inmigrante latino en Estados Unidos. Su música no solo animó celebraciones; también acompañó luchas y nostalgias.

Gitana, una de las interpretaciones más emotivas de Willie Colón

“Gitana” es una de las interpretaciones más emotivas del repertorio de Willie Colón, en la que el trombonista neoyorquino deja en segundo plano la crudeza urbana que marcó parte de su carrera para abrazar una narrativa más íntima y romántica.

La canción combina una melodía envolvente con arreglos salseros sobrios, donde el protagonismo instrumental acompaña sin imponerse, permitiendo que la historia fluya con sensibilidad. La letra construye la imagen de una mujer libre, casi inalcanzable, que simboliza pasión y misterio.

El Gran Varón, un tema social

“El Gran Varón” es una de las canciones más emblemáticas interpretadas por Willie Colón y escrita por Omar Alfanno. Convertida en un clásico de la salsa narrativa, la pieza relata la historia de Simón, un joven que rompe con las expectativas impuestas por su padre y la sociedad.

Con una estructura casi cinematográfica, la canción avanza como crónica social, sostenida por un arreglo sobrio que permite que la letra —cruda y directa— ocupe el centro de la escena.

Más allá de su éxito radial, “El Gran Varón” marcó un antes y un después en la música latina al abordar temas como la identidad, la intolerancia y el estigma, en una época en que eran poco tratados en la salsa comercial.

Hay otros temas emblemáticos de Colón, que marcaron una época y se convirtieron en obras imprescindibles de la música latina. Entre ellas: ¡Oh, ¿Qué Será?!, Amor Verdadero, Asia, Sin Poderte Hablar, Mi Sueño, Casanova, Che Che Colé.

