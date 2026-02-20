Cumbres Borrascosas: los secretos de producción de la película romántica del momento

la película fue concebida como una producción artesanal. “Todo está hecho a mano y filmado con cámara", explicó su directora

La nueva adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell, se ha convertido en uno de los estrenos más comentados del año por su enfoque narrativo, sus decisiones de producción y la lectura contemporánea del clásico de Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, la película llega a los cines el 13 de febrero tras un recorrido marcado por reacciones divididas, ocho nominaciones a los Premios Oscar 2026 y una estrategia de estreno pensada para generar conversación en redes y plataformas digitales.

Desde la publicación de su primer tráiler, la cinta fue objeto de debate por el tono, el casting y la banda sonora. Fennell ha explicado que su objetivo no fue realizar una traducción académica del libro, sino reproducir la experiencia que le provocó la novela en su juventud. “Siempre he tenido una respuesta física a este libro… lo que realmente quería era reconocer mi conexión con él, con la forma en que me hacía sentir”, señaló la directora, quien añadió que la película no adopta una postura moral y se plantea la pregunta: “¿Qué hacemos cuando nadie nos ve?”.

Margot Robbie y Emerald Fennell. Cortesía

Margot Robbie y el proceso para construir a Catherine Earnshaw

Margot Robbie reconoció que su primer acercamiento a la historia no fue la novela, sino el guion escrito por Emerald Fennell. En una entrevista con Vogue, la actriz explicó que nunca había leído el libro ni visto adaptaciones previas. “Me destrozó por completo”, dijo al recordar la lectura del guion, que le permitió conocer a Catherine Earnshaw desde una perspectiva emocional. Sobre el personaje, añadió que se trata de “un rompecabezas que tienes que resolver”.

Robbie también se refirió a los cambios respecto al texto original, como la edad de los personajes. “En el libro, Cathy es casi una adolescente; en nuestra película tiene entre 20 y 25 años cuando comienza”, explicó, al señalar que esta modificación coloca mayor peso en las decisiones conscientes de los protagonistas y en sus consecuencias. La actriz sostuvo que las críticas al casting deben contextualizarse dentro de la propuesta general del filme.

Jacob Elordi como Heathcliff y la defensa del casting

La elección de Jacob Elordi para interpretar a Heathcliff fue uno de los puntos más cuestionados tras la difusión del tráiler. Robbie defendió públicamente su participación y afirmó: “Lo vi interpretar a Heathcliff. Y es Heathcliff. Yo diría: espera. Créeme, serás feliz”. La actriz sostuvo que su interpretación se inscribe en una tradición de actores que han dado vida al personaje y expresó su confianza en el resultado final.

Elordi, por su parte, definió a Heathcliff como “el marginado original” y explicó que el personaje está “preparado para el impacto en cualquier momento”. Según el actor, la relación con Cathy representa “su única fuente de luz o calor”, una idea que atraviesa toda la adaptación y que condiciona la forma en que se representan el deseo y el conflicto.

Cómo se filmó ‘Cumbres Borrascosas’: estética, música y decisiones técnicas

En el apartado técnico, Fennell explicó que la película fue concebida como una producción artesanal. “Todo está hecho a mano y filmado con cámara. Queríamos hacer una película al estilo de los estudios de antaño”, indicó. La directora diseñó los sets, la iluminación y el vestuario desde las primeras etapas, con los actores ya definidos para los roles principales.

La música cumple un rol central en la construcción del relato. “Considero que la música es especialmente importante si se busca provocar una reacción física”, señaló Fennell sobre la colaboración con Charli xcx, a quien envió el guion completo. Robbie resumió el resultado como una experiencia centrada en la sensación antes que en la explicación: “La versión de Emerald es una experiencia muy emotiva y visceral… se enfoca en cómo te hace sentir lo que está sucediendo”.

Un estreno pensado para el impacto y la conversación

Las primeras reacciones tras los pases de prensa destacaron la tensión entre Robbie y Elordi, así como el diseño de vestuario y el enfoque visual. Con ocho nominaciones al Oscar 2026 y una estrategia de promoción orientada al debate, ‘Cumbres Borrascosas’ se presenta como una adaptación que busca generar respuesta en el espectador más allá de la fidelidad literal al texto original.

Fennell fue clara sobre su intención final: “Nadie debería sentarse en silencio a ver esta película”. Desde esa premisa, la producción se instala como una relectura que prioriza la experiencia emocional y física, y que se posiciona como uno de los estrenos con mayor impacto cultural del año.

