Eric Dane tenía 53 años.
Muerte de Eric Dane: Netflix estrena su entrevista póstuma tras luchar contra la ELA

El actor desarrolló una carrera sostenida en cine y televisión, con papeles en series como Grey’s Anatomy y Euphoria

El actor estadounidense Eric Dane falleció el 19 de febrero de 2026, a los 53 años, luego de enfrentar durante varios meses una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La información fue confirmada por su familia mediante un comunicado, en el que señalaron que el intérprete murió acompañado por sus seres cercanos. Dane había hecho público su diagnóstico en abril de 2025, cuando explicó que la enfermedad neurodegenerativa ya afectaba su movilidad y su capacidad para hablar.

Antes de su muerte, el actor aceptó participar en una entrevista para ‘Famous Last Words’, una serie documental de Netflix que se caracteriza por publicar conversaciones grabadas en vida únicamente después del fallecimiento de sus protagonistas. El testimonio de Dane fue registrado bajo esa condición y forma parte del catálogo actual de la plataforma. En la charla, el actor abordó su experiencia con la ELA, su proceso personal frente a la enfermedad y episodios de su vida privada.

Durante la entrevista, Eric Dane habló de su matrimonio con Rebecca Gayheart, de sus problemas con la adicción y de su vínculo familiar. En uno de los fragmentos, dejó una declaración que fue difundida tras su fallecimiento: “Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí. Y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca”. El episodio también incluye mensajes dirigidos a sus hijas, grabados como parte de sus palabras finales.

Eric Dane desarrolló una carrera sostenida en cine y televisión, con papeles reconocidos en series como ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’, que consolidaron su proyección internacional. Tras conocerse su fallecimiento, Netflix destacó la entrevista como un testimonio final que forma parte del concepto central de ‘Famous Last Words’, una producción que propone preservar y difundir el legado personal de figuras públicas a través de declaraciones póstumas.

