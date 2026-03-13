El acuerdo con EE.UU. va más allá de sobretasas. ¿Qué temas se abordan?

El país acuerda desde realizar licitaciones abiertas para proyectos energéticos hasta facilitar la inversión estadounidense

Las disposiciones también abordan la cooperación en controles de exportación.

Este 13 de marzo, Ecuador y Estados Unidos firmaron el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) que, según el Gobierno del presidente Daniel Noboa, permite abrir nuevas oportunidades para productores, industrias y emprendedores ecuatorianos y consolida al país como un socio confiable y competitivo.

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El acuerdo, según se detalla en el documento, establece un marco para la eliminación o reducción progresiva de aranceles para bienes originarios de ambos países. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, indicó en sus redes sociales que, con esta firma, Ecuador libera el 53% de sus exportaciones no petroleras.

Pero, más allá de desgravación de sobretasa, ¿qué más se acordó entre ambos países?

El documento señala que Ecuador se compromete a modernizar sus marcos regulatorios en áreas como la propiedad intelectual, los derechos laborales, la protección ambiental y el comercio digital. Las disposiciones también abordan la cooperación en controles de exportación, la transparencia en empresas estatales y la facilitación de inversiones en sectores estratégicos como la energía y los minerales críticos.

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Propiedad intelectual

Por ejemplo, en cuanto a propiedad intelectual, el documento indica que Ecuador se compromete a proporcionar un estándar robusto de protección para la propiedad intelectual, abarcando derechos de autor, marcas y protección contra la elusión de medidas tecnológicas.

También señala que Ecuador deberá implementar sistemas efectivos de observancia civil, criminal y en frontera, con un enfoque prioritario en combatir la piratería y la falsificación en el entorno digital.

Asimismo, obliga al país a crear un organismo de coordinación para las agencias de control de propiedad intelectual y se otorgará autoridad ex officio en fronteras para mercancías en tránsito.

El marco legal debe incluir sentencias con carácter disuasorio y regulaciones para que agentes encubiertos investiguen delitos en línea.

Derechos Laborales

En cuanto a derechos laborales, el acuerdo indica que Ecuador deberá adoptar una prohibición estricta sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, colaborando con EE. UU. para su cumplimiento.

También exige proteger los derechos laborales reconocidos internacionalmente, incluyendo la libertad de asociación y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva.

Además, indica que se deben modernizar las leyes para facilitar la formación de sindicatos, reduciendo el número mínimo de trabajadores requeridos y permitiendo sindicatos por rama o sector y que se debe eliminar el requisito de nacionalidad ecuatoriana para ser dirigente sindical.

Añade que Ecuador deberá desarrollar un plan de acción contra el trabajo infantil para productos identificados en las listas de alerta del Departamento de Trabajo de EE. UU.

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Protección Ambiental

En lo que se refiere a protección ambiental, las partes firmantes se comprometen a asegurar altos niveles de protección ambiental y a hacer cumplir de manera efectiva sus leyes nacionales en esta materia.

Ecuador además se comprometió a combatir la tala ilegal, creando un órgano de supervisión independiente y desarrollará sistemas de rastreo de especímenes desde la cosecha hasta la exportación. Además, tipificará el comercio de madera ilegal como delito en el Código Penal y se implementará un plan anticorrupción para los funcionarios del sector forestal.

Asimismo, Ecuador implementará el Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca y fortalecerá el control para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR); y para el control de la minería ilegal, se comprometió a desarrollar un sistema de trazabilidad de metales preciosos (comenzando por el cobre) que incluya recibos electrónicos y monitoreo de la producción en tiempo real.

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Comercio Digital

En cuanto a comercio digital, Ecuador se compromete a no imponer impuestos a los servicios digitales ni aranceles aduaneros a las transmisiones electrónicas de contenido. También garantizará la libre transferencia de datos a través de fronteras para la conducción de negocios.

Seguridad y Controles de Exportación

En seguridad y controles de exportación, Ecuador colaborará en la promoción y cumplimiento de las sanciones y controles de exportación impuestos por Estados Unidos y se establece una cooperación en seguridad de las inversiones, explorando la creación de un mecanismo para revisar las inversiones extranjeras que puedan suponer riesgos para la seguridad nacional.

Transparencia en Empresas Estatales

En cuanto a empresas estatales, el acuerdo prohíbe que empresas estatales reciban subsidios que distorsionen el comercio y Ecuador deberá proporcionar información detallada sobre cualquier asistencia no comercial o subsidio otorgado a empresas manufactureras cuando EE. UU. lo solicite.

Inversión en Energía y Minerales Críticos

En cuanto a inversión en energía y minerales críticos, el documento indica que Ecuador tendrá que facilitar la inversión estadounidense para explorar, extraer, procesar y exportar minerales críticos y recursos energéticos y que deberá garantizar un trato no menos favorable para los inversores de EE. UU. que el otorgado a inversores de terceros países en circunstancias similares.

En el mismo documento Ecuador se compromete a realizar licitaciones públicas abiertas para proyectos energéticos, incluyendo la concesión petrolera del campo Sacha y futuros proyectos de generación eléctrica.

Mientras tanto, Estados Unidos, a través de instituciones como EXIM Bank y DFC, considerará apoyar el financiamiento de estas inversiones en sectores estratégicos.

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