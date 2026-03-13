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Este anuncio se produce meses después de que, en diciembre de 2025, la empresa informara la conexión de sus redes al servicio 5G.Imagen elaborada con IA

Claro anuncia inversión de $ 600 millones en Ecuador para fortalecer redes y 5G

En tres años se ampliará cobertura, se modernizará infraestructura y acelerar tecnologías

  • Redacción Expreso

La empresa de telecomunicaciones Claro anunció una inversión de $ 600 millones en Ecuador durante los próximos tres años, destinada a fortalecer su infraestructura, ampliar cobertura y acelerar el despliegue de nuevas tecnologías en el país.

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La decisión, explicó la firma en un comunicado, se da en el marco de una reunión con el presidente Daniel Noboa, en la que el director general de América Móvil, Daniel Hajj, ratificó el compromiso de la compañía con el desarrollo del sector de telecomunicaciones en el país.

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Según la empresa, los recursos se destinarán a nuevas tecnologías, redes y ampliación de cobertura, con el objetivo de mejorar la conectividad y la calidad del servicio para millones de usuarios en el territorio nacional.

Inversión para modernizar redes y ampliar capacidad

La compañía señaló que la modernización de su red permitirá incrementar la capacidad de voz y transmisión de datos, así como fortalecer la infraestructura existente para el despliegue de nuevas tecnologías móviles. De acuerdo con la firma, estas inversiones forman parte de una estrategia para impulsar la innovación tecnológica y mejorar la experiencia de los usuarios, además de contribuir al desarrollo digital del país. 

Avance del 5G en el país

Este anuncio se produce meses después de que, en diciembre de 2025, la empresa informara la conexión de sus redes al servicio 5G, una tecnología que permitirá a sus usuarios navegar a velocidades de internet considerablemente más rápidas.

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La compañía indicó entonces que el servicio ya está disponible en las cuatro regiones del país. Con esta tecnología, se ofrecerán velocidades de hasta 1,5 Gbps y una latencia que permite hasta 10 veces más rapidez que las tecnologías actuales, lo que facilitará aplicaciones que requieren mayor capacidad de transmisión de datos.

Renovación del espectro hasta 2038

El impulso de inversión ocurre también tras la firma de los contratos de renovación del espectro radioeléctrico, realizada el 30 de octubre de 2025. Ese acuerdo representa $ 880 millones en ingresos para el Estado ecuatoriano y extiende las concesiones del servicio hasta 2038.

El convenio permite que las operadoras Claro y Tigo —marca que actualmente opera los servicios de Movistar en el país— puedan desplegar la tecnología 5G a escala nacional. 

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