Filtros de control y confidencialidad demoran el acceso a contratos con telefónicas

Más de dos meses después de la firma, aún se desconocen los detalles de los acuerdos

El acceso público a los contratos que el Estado ecuatoriano firmó, en octubre del año pasado, con las operadoras Conecel (Claro) y Otecel (Millicom-Tigo) está supeditado a filtros de control y confidencialidad.

El pasado 12 de diciembre de 2025, EXPRESO envió un oficio a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Acortel) para solicitar, amparado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAI), la siguiente información:

Los contratos de renovación de los títulos habilitantes con los operadores privados del servicio móvil avanzado, firmados con Conecel (Claro) y Otecel (Millicom-Tigo), el 30 de octubre de 2025. Los contratos de concesión de la red 5G, firmados con Conecel (Claro) y Otecel (Millicom-Tigo), en noviembre pasado.

Este 8 de enero de 2026, casi un mes después de esta solicitud, la Arcoltel respondió a este Diario que aún se encuentra tramitando el acceso a la documentación pública requerida.

No obstante, en un oficio firmado por Jorge Roberto Hoyos, director Ejecutivo de Arcotel, se enfatizó que "los contratos del SMA (Servicio Móvil Avanzado) contienen información que ha sido legalmente clasificada como confidencial, en virtud de que su contenido integra aspectos estratégicos, técnicos y comerciales cuya difusión irrestricta podría afectar la seguridad del sector y la competencia en el mercado".

Adicional a eso informó que la entrega de la información deberá alinearse a ciertos parámetros legales. La entidad, se precisó, está a la espera de un informe del Delegado de Protección de Datos de la Arcotel, quien deberá "determinar con precisión los componentes de los contratos que gozan de reserva o confidencialidad frente a aquellos de naturaleza pública, asegurando que cualquier entrega se realice sin comprometer la seguridad jurídica institucional".

Una vez emitido el informe, agrega, "esta Institución procederá con la elaboración de versiones públicas", pero sin establecer fechas para su entrega.

Contratos con telefónicas: Más de dos meses después de la firma

El 31 de octubre de 2025, el Gobierno hizo pública la renovación de contratos de concesión, hasta el 2038, a las operadoras móviles privadas Otecel y Conecel (operadoras de Telefónica y Claro) para brindar el servicio de telefonía móvil.

Cinco días después se dijo que estos contratos representarían ingresos al país por $ 1.550 millones, sin que se conozcan hasta ahora las condiciones entre las partes, las inversiones que se encaminarán, las obras y los plazos que permitirían expandir la infraestructura y la conectividad hacia otras zonas del país, incluyendo la rural.

Sobre el tema, Arcotel solo ha hecho público las resoluciones 0244 y 0243 de la Arcotel, expuestas en la página de la entidad, que recomiendan la firma de los contratos para la renovación de las concesiones, pero allí tampoco se ofrece otro tipo de información clave como el proceso de asignación de bandas de frecuencia o los valores o montos a pagar por la concesión del espectro.

El artículo 7 de la LOTAI, dispone que “Cualquier persona, de forma individual… …podrá solicitar el acceso a la información pública… …sin tener que justificar las razones por las cuales se solicita”. La norma da un plazo de diez días, que puede prorrogarse por cinco días más, para que toda entidad pública transparente la información.

