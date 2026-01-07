Devolución del IVA en Ecuador: ¿Hasta cuánto puede recibir en este 2026?

El alza del salario mínimo de este año reforma el monto que reciben adultos mayores y personas con discapacidad

Para acceder al beneficio se deberá contar con el código de confirmación personal que se genera en las oficinas del SRI.

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Ecuador es un beneficio tributario que permite a adultos mayores y personas con discapacidad recuperar la tasa del 15 % pagada en la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad.

Esta ventaja, que se aplica solo en compras realizadas dentro del país y respaldadas con comprobantes electrónicos emitidos a nombre del beneficiario, es el resultado de la multiplicación de la suma de dos salarios básicos unificados del trabajador por la tarifa de IVA vigente en el periodo que se efectuó la adquisición.

El año pasado, los beneficiarios podían recuperar hasta $ 141, pero este año, con el alza del Salario Básico Unificado (SBU) a $ 482, ese monto por recuperar se incrementa a $ 144,60.

¿Cuándo pueden aplicar a la devolución?

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), Las personas con derecho a esta devolución pueden aplicar al beneficio tributario una vez se hayan registrado/habilitado en las oficinas del SRI y se realicen las compras en los locales comerciales autorizados para ello, en la emisión de comprobantes electrónicos.

Para acceder a la devolución automática del IVA, en los locales comerciales autorizados, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad deberán contar con el código de confirmación personal que se genera a cada persona una vez que se registra en las oficinas del Servicio de Rentas Internas.

Requisitos para acceder al beneficio en enero 2026

Para solicitar la devolución del IVA, los beneficiarios deben cumplir con requisitos básicos:

Cédula de identidad vigente: indispensable para validar la identidad del adulto mayor o de la persona con discapacidad.

Comprobantes de venta electrónicos o físicos: deben estar emitidos directamente a nombre del titular/beneficiario.

Facturas de consumo personal: solo aplican compras de bienes y servicios de primera necesidad, no actividades comerciales.

Registro en el portal del SRI: el trámite se realiza en línea, ingresando con la clave personal del contribuyente.

Cuenta bancaria activa: necesaria para recibir la transferencia del monto aprobado por el Servicio de Rentas Internas.

Organización de comprobantes: mantener facturas ordenadas y verificadas agiliza la validación del proceso.

