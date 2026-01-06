Pasos para cobrar la devolución del IVA a tercera edad en enero 2026

Adultos mayores y personas con discapacidad pueden solicitar la devolución del IVA en compras personales

Adultos mayores en Ecuador pueden solicitar la devolución del IVA en compras personales a través del portal del SRI.

En Ecuador, el Servicio de Rentas Internas (SRI) mantiene vigente el derecho de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para adultos mayores y personas con discapacidad. Este beneficio aplica únicamente a las compras de consumo personal, siempre que los comprobantes de venta estén emitidos a nombre del titular o beneficiario. La medida busca aliviar la carga económica de estos grupos poblacionales y garantizar un acceso más justo a bienes y servicios de primera necesidad.

Requisitos para acceder al beneficio en enero 2026

Para solicitar la devolución del IVA, los beneficiarios deben cumplir con requisitos básicos:

Cédula de identidad vigente: indispensable para validar la identidad del adulto mayor o de la persona con discapacidad.

Comprobantes de venta electrónicos o físicos: deben estar emitidos directamente a nombre del titular/beneficiario.

Facturas de consumo personal: solo aplican compras de bienes y servicios de primera necesidad, no actividades comerciales.

Registro en el portal del SRI: el trámite se realiza en línea, ingresando con la clave personal del contribuyente.

Cuenta bancaria activa: necesaria para recibir la transferencia del monto aprobado por el Servicio de Rentas Internas.

Organización de comprobantes: mantener facturas ordenadas y verificadas agiliza la validación del proceso.

Procedimiento paso a paso para cobrar la devolución

El proceso inicia con el ingreso al portal web del SRI, donde el usuario debe acceder con su clave personal.

Seleccionar la opción “Devolución de IVA”

Dentro del menú principal, elige la sección destinada a la devolución de impuestos para adultos mayores y personas con discapacidad.

Cargar los comprobantes de venta

Sube las facturas electrónicas o físicas correspondientes al período solicitado. Es indispensable que estén emitidas a nombre del beneficiario.

Validación automática del sistema

El portal revisa la información y genera un reporte preliminar que debe ser confirmado por el solicitante antes de continuar.

Revisión del SRI

La entidad analiza la documentación presentada y verifica que cumpla con los requisitos establecidos para el beneficio.

Transferencia del monto aprobado

Una vez validada la solicitud, el SRI deposita el valor de la devolución directamente en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario.

Consideraciones importantes para enero 2026

El SRI recomienda a los adultos mayores y personas con discapacidad mantener un control ordenado de sus facturas y verificar que estén correctamente emitidas.

Además, se recuerda que el beneficio es personal e intransferible, por lo que no se aceptan comprobantes emitidos a terceros. En enero de 2026, el proceso se mantiene sin cambios significativos respecto al año anterior, lo que permite a los beneficiarios continuar con un trámite ágil y seguro.

