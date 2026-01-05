Turismo creció en Manabí durante el feriado de Año Nuevo pese a hechos de violencia

Imagen referencial del malecón de Manta, uno de los destinos más visitados durante el feriado de Año Nuevo en Manabí

A pesar de los episodios de violencia registrados durante el feriado, Manta se reafirmó como el principal dinamizador del turismo en Manabí. La ciudad atrajo a miles de visitantes con una agenda musical que congregó a nueve orquestas y reunió a cerca de 30.000 personas, convirtiéndose en uno de los eventos más concurridos del asueto.

Durante los cuatro días de descanso, las playas del cantón manabita recibieron turistas de distintas provincias, lo que impulsó la actividad comercial y recreativa en la zona.

Turismo, música y percepción de seguridad

En declaraciones difundidas durante el feriado, el turista quiteño David Quijije manifestó a un medio local que su visita a Manta se desarrolló con normalidad, pese al contexto de inseguridad, y resaltó la presencia de efectivos militares en zonas turísticas.

De acuerdo con datos preliminares del Municipio de Manta, la ciudad recibió a más de 200.000 visitantes durante el asueto, con una ocupación hotelera del 100 %, reflejo del fuerte movimiento turístico.

Puerto López también registró repunte turístico

El movimiento turístico no se concentró únicamente en Manta. Puerto López, que días antes del feriado fue escenario de hechos violentos, logró ocupar la totalidad de sus 1.300 plazas de alojamiento, un nivel que no se alcanzaba desde hace varios meses. Según el gremio hotelero, 80 establecimientos superaron el 90 % de ocupación.

Las playas volvieron a llenarse de bañistas y los bares y restaurantes extendieron su atención hasta la noche, marcando un repunte en la actividad nocturna.

En cuanto a los recorridos marítimos, se reportó que solo hacia la Isla de la Plata se movilizaron 640 pasajeros en aproximadamente 10 embarcaciones que retomaron los viajes en altamar. Este flujo turístico representó un alivio económico para la localidad.

