Congestión en el peaje Chongón: salen 2.500 vehículos por hora

Feriado ha provocado congestionamientos en el peaje Chongón, vía a la costa.

Decenas de personas decidieron salir de Guayaquil para recibir el 2026 en los balnearios de la costa, lo que ha provocado fuertes congestionamientos vehiculares en el peaje Chongón, en la vía a la costa.

Pese a que se habilitaron ocho cabinas de salida y cinco de ingreso, la oferta vial no ha sido suficiente para cubrir la alta demanda de vehículos, reconoció la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Este sábado 3 de enero, la CTE informó que ha estado monitoreando el flujo vehicular de entrada y salida de Guayaquil, especialmente en los accesos hacia los balnearios más concurridos.

Salen 2.500 vehículos por hora por el peaje Chongón

El coronel Óscar Sabando, director de Operaciones de Control de Tránsito, explicó, a través de un video difundido en las redes oficiales de la institución, que se registra una tendencia de salida de casi 2.500 vehículos por hora, mientras que el ingreso es de aproximadamente 900 vehículos por hora.

Desde el martes 30 de diciembre de 2025 hasta la fecha han salido cerca de 103.000 vehículos por este peaje, mientras que han retornado alrededor de 87.000, detalló el uniformado.

“Tenemos una cantidad considerable de vehículos fuera de la ciudad, pero estamos ejecutando el plan de contingencia previsto”, aseguró Sabando.

Plan de contingencia y agentes en puntos críticos

El director de Operaciones indicó que agentes de tránsito se encuentran apostados en sectores considerados peligrosos, con el fin de reducir accidentes y mantener el flujo vehicular durante el feriado.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a realizar un retorno escalonado para evitar mayores embotellamientos en los accesos a la ciudad.

La CTE también informó que, como parte del plan operativo por el feriado de Año Nuevo, se habilitó un tercer carril temporal en el tramo comprendido entre el kilómetro 75 (distribuidor de tráfico de Progreso) y el kilómetro 92, para aliviar la carga vehicular en la vía a la costa.

#CTEInforma a la ciudadanía sobre el estado de la circulación vehicular en la Vía a la Costa, sector peaje Chongón.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/iDo4w39p2e — Comisión de Tránsito 🇪🇨 (@CTEcuador) January 3, 2026

