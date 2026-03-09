Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Columna de gases y cenizas tiene dirección al oeste.
Columna de gases y cenizas tiene dirección al oeste.captura de pantalla

Actividad del Volcán El Reventador: emite gases y cenizas

Las columnas de gases y ceniza alcanzan los 700 y 800 metros de altura sobre el nivel del cráter

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG) reportó nuevas emisiones de gases y cenizas del volcán El Reventador, ubicado en la provincia de Napo.

Las columnas alcanzaron los 700 y 800 metros de altura sobre el nivel del cráter con dirección al oeste. El informe diario del organismo, que cubre el monitoreo del 7 al 8 de marzo de 2026.

Incendios Quito

Tres incendios estructurales se registraron en Quito en dos días

Leer más
RELACIONADAS

La actividad superficial de El Reventador es 'alta', mientras que su actividad interna se mantiene en 'moderada', según el informe del IG.

La observación directa al volcán se ve obstaculizada debido a que se encuentra mayormente nublado. Además, tampoco se ha podido observar mediante el sistema de cámaras de vigilancia por problemas en la transmisión de datos.

Actualmente se mantiene en el nivel de alerta Naranja.

¿Qué pasa si llueve?

De momento no se registraron lluvias en la zona del volcán, pero en caso de lluvias fuertes estas podrían removilizar el material acumulado generando flujos de lodo y escombros que bajarían por las laderas del volcán y desembocarían en los ríos cercanos, lo que podría causar daños a la vegetación y riesgo para las poblaciones.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Lluvias en Cotopaxi provocan emergencia vial y colapso de puentes en Pangua y La Maná

  2. Noboa afirma que el traslado de Álvarez a la cárcel del Encuentro fue por seguridad

  3. Escalada en Oriente Medio: Israel golpea el suministro de combustible en Teherán

  4. Daniel Noboa: "No necesitamos desestabilización en Ecuador" tras acción contra Casado

  5. Quito busca que más calles lleven nombres de mujeres

LO MÁS VISTO

  1. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador podría aumentar hasta un 5 % este 12 de marzo

  2. Pabel Muñoz y Paola Pabón estarían amenazados por demandas a la reforma al Cootad

  3. Iza denuncia detención de buses del movimiento indígena que viajaban a Quito

  4. Fiscalía señaló a Álvarez y 4 procesados más como autores en el caso Triple A

  5. Caso Triple A: Audiencia de juicio se suspende y se retomará el sábado 14 de marzo

Te recomendamos