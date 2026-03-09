Actividad del Volcán El Reventador: emite gases y cenizas

Las columnas de gases y ceniza alcanzan los 700 y 800 metros de altura sobre el nivel del cráter

Columna de gases y cenizas tiene dirección al oeste.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG) reportó nuevas emisiones de gases y cenizas del volcán El Reventador, ubicado en la provincia de Napo.

Las columnas alcanzaron los 700 y 800 metros de altura sobre el nivel del cráter con dirección al oeste. El informe diario del organismo, que cubre el monitoreo del 7 al 8 de marzo de 2026.

La actividad superficial de El Reventador es 'alta', mientras que su actividad interna se mantiene en 'moderada', según el informe del IG.

La observación directa al volcán se ve obstaculizada debido a que se encuentra mayormente nublado. Además, tampoco se ha podido observar mediante el sistema de cámaras de vigilancia por problemas en la transmisión de datos.

Actualmente se mantiene en el nivel de alerta Naranja.

Informe Diario #ElReventador N° 2026-067

domingo 08 de marzo de 2026

Nivel de Actividad:

Superficial: Alta

Tendencia Superficial: Sin cambio

Interna: Moderada

Tendencia Interna: Sin cambio

Revisarlo en: https://t.co/DhntMc5kDE pic.twitter.com/mzYxjRTCx3 — Instituto Geofísico (@IGecuador) March 8, 2026

¿Qué pasa si llueve?

De momento no se registraron lluvias en la zona del volcán, pero en caso de lluvias fuertes estas podrían removilizar el material acumulado generando flujos de lodo y escombros que bajarían por las laderas del volcán y desembocarían en los ríos cercanos, lo que podría causar daños a la vegetación y riesgo para las poblaciones.

