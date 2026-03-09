Putin reafirma apoyo inquebrantable de Rusia a Irán tras elección de Mojtaba Jameneí

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió este lunes 9 de marzo un mensaje de apoyo al recién nombrado líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, quien asumió el cargo tras la muerte de su padre, Ali Jameneí, ocurrida en el primer día de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

En su telegrama, difundido por la Presidencia rusa, Putin aseguró que “Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica” y deseó éxito al nuevo líder en las “tareas difíciles que enfrenta”. El mandatario ruso destacó que el mandato de Mojtaba Jameneí requiere “gran coraje y dedicación” en un momento de agresión armada contra el país persa.

El Kremlin subrayó que Moscú mantiene una solidaridad plena con los “amigos iraníes” y confía en que el nuevo líder continuará con honor la labor de su padre, uniendo al pueblo iraní en medio de las duras pruebas que atraviesa la nación.

Condolencias y diálogo con Masud Pezeshkian

Putin sostuvo el viernes 6 de marzo una conversación telefónica con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en la que reiteró las condolencias de Moscú por el asesinato de Ali Jameneí y varios miembros de su familia. Este diálogo marcó el primer contacto directo entre ambos mandatarios desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante la llamada, Putin calificó la muerte de Jameneí como una “cínica violación de todas las normas” y abogó por un “cese inmediato de las hostilidades” y un retorno urgente a la vía diplomática. El líder ruso aseguró que mantiene contactos permanentes con representantes del Consejo de Cooperación del Golfo y otras partes involucradas en la región, con el objetivo de promover la estabilidad.

Por su parte, Pezeshkian agradeció la solidaridad rusa y ofreció información detallada sobre la fase actual del conflicto, destacando la defensa de la soberanía e independencia de Irán frente a la ofensiva exterior.

Rusia comparte inteligencia y refuerza vínculos militares

Fuentes de inteligencia estadounidenses citadas por The Washington Post y CNN revelaron que Rusia ha compartido datos con Irán que podrían facilitar ataques contra buques de guerra y aeronaves de Estados Unidos en la región. Aunque no existen pruebas de que Moscú haya dado instrucciones directas sobre el uso de esa información.

La Casa Blanca, a través de su secretaria de prensa Karoline Leavitt, minimizó el impacto de estos reportes y aseguró que no han alterado el curso de las operaciones militares en Irán. Evitó, sin embargo, responder si el presidente Donald Trump había discutido el asunto con Putin o si se contemplan consecuencias para Moscú por facilitar inteligencia a Teherán.

