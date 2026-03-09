Juan González sobre levantamiento de inmunidad: "Intentan judicializar mis críticas"

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, anunció que esperará el levantamiento automático de la inmunidad de González

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, denunció una presunta persecución política tras el anuncio de la suspensión del trámite para levantar su inmunidad parlamentaria. El presidente del Legislativo, Niels Olsen, optó por dejar correr el plazo legal de 30 días para que la autorización se entienda como concedida, permitiendo que avance una denuncia penal en contra del legislador correísta.

La denuncia de Juan Andrés González: "Se ha consumado una estrategia infame"

Un día antes del anuncio oficial, el jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, se pronunció a través de un video en redes sociales sobre el levantamiento de su fuero de Corte Nacional. El legislador aseguró que la acción impulsada por la bancada de ADN busca judicializarlo penalmente para frenar sus labores de fiscalización.

"Esta fiscalización la realizo con responsabilidad y a favor de los ecuatorianos; nunca con la intención de dañar a alguien", acotó González, quien calificó la medida como una estrategia de persecución del Gobierno actual. Pese al escenario judicial, el asambleísta sostuvo que se mantendrá "siempre firme y en defensa de la nación".

La táctica de Niels Olsen: Plazos legales y responsabilidad pública

Este 9 de marzo de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, explicó que su decisión de suspender el tratamiento del pedido de levantamiento de inmunidad responde a un marco técnico. Al no tratarse en el Pleno, se espera que expire el plazo de 30 días que otorga la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según el artículo 111 de dicha ley, si la solicitud de un juez o fiscal no se contesta en el tiempo establecido, la autorización se entiende por concedida automáticamente. Olsen enfatizó que la inmunidad es una garantía institucional y no debe convertirse en un sinónimo de impunidad, afirmando que "nadie está por encima de la ley".

El origen del conflicto: Denuncias de ADN y el antecedente de febrero

La controversia nace de una denuncia penal presentada por la legisladora de ADN, Naila Quintana. Este no es el primer intento de procesar al legislador; el pasado 9 de febrero de 2026, el bloque oficialista no alcanzó los 101 votos necesarios para levantar la inmunidad de González por denuncias de calumnia. Con esta nueva estrategia administrativa, el proceso judicial podrá avanzar sin depender de una votación directa en el Pleno.

