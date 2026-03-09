Radares en Quito: ¿dónde se ha reducido la velocidad de los vehículos?

En enero se instalaron seis radares de velocidad educactivos en distintos puntos de Quito

Los radares educativos se colcaron en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva.

Desde la instalación de seis radares educativos en Quito, los conductores han bajado la velocidad en varios tramos importantes de la ciudad, según los primeros análisis de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La medida busca disminuir siniestros de tránsito y proteger la vida de las personas que circulan diariamente por la capital.

Los datos muestran reducciones de entre 3 y 11 km/h en vías como la Simón Bolívar y la Ruta Viva, donde se concentra buena parte del tráfico vehicular.

Este lunes 9 de marzo de 2026, el alcalde Pabel Muñoz confirmó que los dispositivos están cumpliendo su objetivo: "La gente está bajando entre 2 y 11 kilómetros por hora", dijo durante su informe semanal Frecuencia Quiteña.

Los lugares donde se registró la mayor disminución fueron:

Simón Bolívar (EMGIRS): de 72 km/h a 61 km/h (–11 km/h)

Ruta Viva (sector San Patricio): de 76 km/h a 65 km/h (–11 km/h)

Ruta Viva (sector La Morita): de 76 km/h a 67 km/h (–9 km/h)

Asimismo, desde el 12 de enero hasta el 15 de febrero de 2026, los radares detectaron el paso de 3’078.860 vehículos, un promedio diario de 87.967.

Radares de carácter educativo y preventivo

Recuerde que los seis radares son de carácter educativo y preventivo, es decir que no emiten sanciones. Además, cuentan con señalética que indica los límites de velocidad. En la Simón Bolívar (El Troje, EMGIRS) y Ruta Viva (La Morita) el tope máximo es 90 km/h para vehículos livianos y motos, y 70 km/h para transporte público y carga.

En otros sectores como Loma de Puengasí, Sarahurco y San Patricio, los límites son 60 km/h para vehículos livianos y 40 km/h para transporte pesado.

El Municipio recalcó que el objetivo de los dispositivos es concienciar a los conductores y fomentar el respeto a los límites de velocidad, convirtiendo la infraestructura vial en una herramienta de seguridad que proteja a todos los usuarios de las principales vías de Quito.

