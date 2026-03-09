Fuertes lluvias provocan inundaciones y emergencias en Tumbaco

Las fuertes lluvias provocaron acumulación de agua en la Ruta Viva y la avenida Universitaria

Las intensas lluvias registradas el 8 de marzo de 2026 en Quito volvieron a causar estragos, esta vez en Tumbaco, donde se reportaron inundaciones, congestión vehicular y viviendas afectadas.

La fuerte precipitación provocó acumulación de agua en la Ruta Viva y la avenida Universitaria, generando inconvenientes en el tránsito vehicular y afectaciones a varios automotores que circulaban por estas vías.

Ante la emergencia, equipos municipales se desplegaron en la zona para atender la situación y mitigar los efectos de las lluvias que incrementaron el caudal de la quebrada El Payaso. Así lo informó el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M).

Las labores de respuesta se ejecutaron de manera coordinada entre la Empresa de Agua de Quito (Epmaps), la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos de Quito, principalmente en los pasajes Norberto Salazar y Nicolás Vera.

Entre las acciones realizadas por las cuadrillas de emergencia se incluyeron el drenaje masivo del agua acumulada, la limpieza de sumideros y mantenimiento preventivo del sistema de alcantarillado, así como la vigilancia permanente en la quebrada El Payaso para evitar nuevos desbordamientos.

Desbordamiento de un río en Tumbaco

Por su parte, el ECU 911 informó que recibió una llamada de alerta desde Tumbaco. El ciudadano reportó el desbordamiento de un río en los pasajes Norberto Salazar y Nicolás Vera, donde varias viviendas resultaron afectadas.

Tras la alerta, desde el sistema de emergencias se coordinó la intervención del Cuerpo de Bomberos y del COE Metropolitano, que activaron un Operativo Zonal en Tumbaco para brindar asistencia a las familias afectadas y evaluar los daños ocasionados por la emergencia.

Las autoridades continúan monitoreando la zona y recomiendan a la ciudadanía conducir con precaución y mantenerse informada ante posibles nuevas precipitaciones en la capital.

