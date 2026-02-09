La Asamblea Nacional debatió levantar la inmunidad a Juan Andrés González: ¿qué pasó?

La Asamblea no alcanzó los 101 votos para retirar la inmunidad al asambleísta Juan Andrés González por denuncias de calumnia

La Asamblea Nacional votó este lunes 9 de febrero, durante la sesión número 63, los pedidos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria en contra del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, denunciado por presunta calumnia por legisladoras del bloque oficialista ADN. La votación se realizó tras solicitudes presentadas a raíz de declaraciones públicas emitidas por el legislador a finales de 2025.

Tras el registro de 148 asambleístas presentes en el Pleno, no se alcanzaron los votos necesarios. En la primera votación, relacionada con la denuncia impulsada por Janina Rizzo, 71 legisladores votaron a favor del levantamiento de la inmunidad, 70 en contra, cinco se abstuvieron y tres estuvieron ausentes.

Posteriormente, en la votación vinculada a la querella de Mishelle Mancheno, el resultado fue similar: 69 votos a favor, 67 en contra y siete ausencias, por lo que tampoco se aprobó el retiro de la inmunidad parlamentaria.

Tras las dos mociones que no alcanzaron los votos necesarios, los asambleístas Ana Belén Tapia, Milton Aguas y María Paula Villacrés también presentaron nuevas mociones para retirar la inmunidad parlamentaria a Juan Andrés González. Sin embargo, al someterse a votación en el Pleno, ninguna logró reunir los 101 votos requeridos, por lo que el legislador mantuvo su proteccón legal.

Debido a estos resultados, ninguna de las solicitudes prosperó, lo que impide, por el momento, que Juan Andrés González sea juzgado por el presunto delito de calumnia en esta vía.

Durante el debate, además, el Pleno aprobó un cambio en el orden del día, con el objetivo de reorganizar el tratamiento de las solicitudes pendientes antes de dar por concluida la sesión.

