Factura electrónica 2026: el cambio obligatorio del SRI que rige desde enero

Desde el pasado 1 de enero de este nuevo año 2026, todas las facturas electrónicas, comprobantes de venta, de retención y documentos complementarios deben enviarse al Servicio de Rentas Internas (SRI) de forma inmediata, en el mismo momento en que se emiten.

Hasta el año pasado, los contribuyentes tenían un plazo de cuatro días hábiles para remitir los comprobantes. Plazo ya no válido para este 2026.

Este cambio que viene establecido en la Resolución NAC-DGERCGC25-00000017 y sus reformas del SRI, se enmarca, según lo que ha indicado la autoridad tributaria, en las acciones de modernización del sistema tributario ecuatoriano que permitirá un mejor control tributario, mayor transparencia y menos margen de error en la información enviada, además de agilizar procesos administrativos.

“Esta medida impulsa un modelo de impuestos más ágil, digital y eficiente, que permite un mejor seguimiento de las transacciones comerciales de bienes y servicios. Además, reduce errores en las declaraciones y brinda mayor seguridad tanto a contribuyentes como a consumidores”, menciona el comunicado del SRI.

Ante esta nueva medida y a través de sus plataformas informativas, la entidad sugirió a los contribuyentes preparar y validar con anticipación sus sistemas de facturación.

La conectividad debe ser tomada en cuenta

Para el economista Francisco Briones, si bien es importante la digitalización y la automatización de la administración tributaria, para hacer más eficiente la recaudación y evitar evasiones de impuestos, es importante que el Gobierno tenga en cuenta, ante esta nueva medida, que existen dinámicas diferentes en los distintos tipos de negocios y que tenga presente la conectividad en el país.

“Hay negocios que, por su naturaleza, como las ventas a crédito, pueden necesitar emitir algunos comprobantes de ventas como notas de crédito o anular facturas, dependiendo de cómo evolucionó el crédito y las cuentas con sus clientes: puede haber una devolución o retiro de los productos. También hay que considerar que no todos los contribuyentes tienen acceso inmediato a internet para transmitir directamente los comprobantes”, menciona.

