Inés Manzano explica el futuro del sistema eléctrico: ¿qué viene para Ecuador?

Entre iniciativas públicas y privadas, se proyectan más de 4.000 megavatios nuevos entre 2026 y 2028

Inés Manzano expuso los proyectos públicos y privados que marcarán la oferta eléctrica en los próximos años.

El futuro del suministro pasa, en gran medida, por la inversión privada. Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, afirmó que actualmente 970 MW de fuentes renovables no convencionales están en trámite y entrarán en operación entre 2027 y 2028. “El aporte del sector privado es clave”, señaló la ministra al detallar que estos proyectos apuntan a diversificar la matriz y reducir la presión sobre las hidroeléctricas.

Estas iniciativas se suman a un escenario marcado por la urgencia de energía firme. Aunque los procesos administrativos toman tiempo, el Gobierno busca acelerar cada fase para evitar nuevos déficits. “Estos procesos toman tiempo en ejecutarse, pero nosotros hacemos lo posible por agilizarlo”, sostuvo Manzano.

Proyectos estratégicos que se adjudicarán en 2026

Durante 2026 se abrirán procesos públicos de selección para grandes proyectos. Entre ellos, un ciclo combinado a gas natural de 400 MW, el fotovoltaico Santa Elena de 200 MW y el fotovoltaico Zapotillo de 1.500 MW. Estas iniciativas están diseñadas para cubrir picos de demanda y estabilizar el sistema en el mediano plazo.

La ministra explicó que se trata de inversiones de gran escala que no tienen resultados inmediatos, pero sí un impacto decisivo. La apuesta combina generación térmica más limpia con expansión solar, en zonas estratégicas del país.

Celec EP y la apuesta por una energía sostenible

En paralelo, Corporación Eléctrica del Ecuador ejecuta un proyecto termoeléctrico de ciclo combinado de 340 MW, basado en gas natural y vapor. La inversión estimada bordea los 392 millones de dólares. “En 24 meses contaremos con esta energía firme”, afirmó Manzano al explicar los plazos de construcción.

Este proyecto se complementa con la operación de Termogas Machala, que actualmente genera 80 MW. Según la ministra, el abastecimiento está garantizado. “PetroEcuador garantiza ese gas y diésel que llegan sin problema a esta central”, aseguró.

Más gas y repotenciación de proyectos existentes

Una de las proyecciones más relevantes es el incremento del suministro de gas natural, que se triplicará. Esto permitirá que Termogas Machala alcance 230 MW de producción en 2027. Manzano calificó este aumento como una “buena noticia” para la estabilidad del sistema.

Además, se anunció la repotenciación de Minas de Huascachaca. Actualmente aporta 50 MW, pero se ampliará con 50 MW solares, 30 MW eólicos y 10 MW de almacenamiento. La ampliación ya cuenta con estudios definitivos y una inversión total de 85 millones de dólares.

