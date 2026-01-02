Más de la mitad de los vehículos extranjeros llegaron desde China

En 2025, Ecuador importó un 27 % más de carros.

Entre enero a noviembre de 2025, las importaciones de vehículos crecieron un 27, 2% en Ecuador, con respecto al mismo lapso de 2024. Así lo indica un reporte de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), compartido por su presidente ejecutivo, Genaro Baldeón.

El valor de importación del total de vehículos, desde los diferentes destinos, por el costo, seguro y fletes (CIF) superó los $1.639 millones, que asimismo representó un crecimiento del 32,6%.

¿Cuál fue la tendencia en 2025?

El año pasado marcó una tendencia por los vehículos comerciales que evidenció un crecimiento de 41,1% frente a los mismos meses del año pasado, tras alcanzar las 17.389 unidades. El valor CIF de las importaciones de este segmento alcanzó los $500,2 millones.

Origen de los vehículos

En total (entre enero y noviembre), ingresaron al país 94.000 unidades, sin contar los vehículos desarmados y de esa cantidad, el 58, 2% provino de China, que alcanzó las 54.790 unidades importadas a Ecuador, lo que representó un crecimiento de 46,7% respecto al mismo periodo de 2024, consolidándose así, un año más, como el principal importador de vehículos en el país.

El segundo origen de carros importados en Ecuador durante el 2025 fue la Unión Europea, con 7,278 unidades. Después, le siguió India con 6,474.

No obstante, en 2025 fue Corea del Sur el país que mostró mayor crecimiento en importaciones de vehículos a Ecuador. Esa nación alcanzó las 2.731 unidades importadas en 2025 registrando un crecimiento de 134,4% con respecto a 2024.

¿Qué marcas de carros fueron las más importadas?

La marca Kia lideró las importaciones de vehículos, entre enero y noviembre de 2025, alcanzando las 13.868 unidades. Le siguió la marca Chevrolet, con 12,432 vendidas; y en tercero la marca Hyundai con 5,446 unidades importadas.

Precios de los vehículos importados

De acuerdo con el informe de Aeade, en 2025 el valor FOB promedio de vehículos livianos alcanzó los $13.620; el de los camiones fue de $28,527 y el de los buses fue de $82,368.

El segmento SUV concentró el 47 % de las importaciones

Entre enero y noviembre de 2025 el segmento de SUV concentra en 47,2% de las importaciones totales. Este segmento alcanzó las 44.390 unidades importadas. En segundo lugar, estuvieron los automóviles, con 17.360 unidades importadas; en tercer lugar, las camionetas con 14.950 unidades; y en cuarto estuvieron los camiones con 11,875 unidades importadas.

Recaudación

Entre enero y noviembre de 2025, se recaudaron en aranceles $214,0 millones por la importación de vehículos; lo que representa un aumento del 17,6% frente a lo reportado en 2024.

