¿Por qué España frenó el último intento de extraditar a 'Negro Willy' a Ecuador?

Las condiciones en las cárceles de Ecuador han sino un problema para concretar la extradición de Willian Joffre Alcívar

La extradición de Willian Joffre Alcívar, conocido como ‘Negro Willy’, se frustró. Las autoridades ecuatorianas lo señalan como cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones. Estas son las razones.

La decisión fue tomada por la Audiencia Nacional de España. La causa principal de la resolución fue que Ecuador presentó fuera de plazo las garantías solicitadas para asegurar el respeto a la vida y la integridad personal del detenido en las cárceles ecuatorianas.

Este requisito ya tenía un antecedente. ‘Negro Willy’ quedó en libertad en diciembre de 2025 porque las garantías remitidas por Ecuador llegaron un día después de que se acordara paralizar la entrega, lo que se consideró un incumplimiento procesal.

Las condiciones carcelarias en Ecuador también han sido cuestionadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En noviembre de 2025, el organismo internacional hizo recomendaciones para garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad.

Entre ellas, la CIDH señaló las siguientes: prevenir amotinamientos, adoptar acciones efectivas para evitar brotes de violencia, incrementar el personal de seguridad, investigar los hechos violentos y sancionar a los responsables.

La extradición del cabecilla de Los Tiguerones había sido aceptada en mayo de 2025. Sin embargo, la concreción de esa medida estaba condicionada a que Ecuador garantizara, en un plazo de tres meses, la seguridad del detenido en prisión.

En ese escenario, la Audiencia Nacional exigió medidas concretas, tomando en cuenta las recomendaciones de la CIDH.

En una providencia notificada el pasado martes, a la que accedió EFE, la Sala recordó que la nota verbal con información adicional sobre las garantías, fechada el 24 de diciembre, llegó al tribunal recién el 2 de enero. El caso había sido archivado el 23 de diciembre.

El momento en el que un grupo del crimen organizado incursionó en el canal TC Televisión en vivo el 9 de enero del 2024. FREDDY RODRÍGUEZ

¿Por qué Ecuador busca la extradición de Alcívar?

‘Negro Willy’, para el Gobierno ecuatoriano, es un objetivo de alto valor. En enero de 2024, la toma del canal TC Televisión durante una transmisión en vivo fue un hecho que recorrió el mundo. Las autoridades ecuatorianas señalan a Alcívar como el responsable de ordenar ese acto delictivo.

Después de ese episodio, el presidente Daniel Noboa, aún en su primer periodo en la Presidencia de Ecuador, decidió declarar el estado de excepción y argumentó la existencia de un conflicto armado interno.

Otro caso que enfrenta Alcívar está relacionado con la presunta extorsión a un ciudadano, a quien se le habría exigido el pago de 20.000 dólares para evitar atentados contra su familia.

