España entregará a Ecuador al hermano de alias Negro Willy: así avanza el caso

La misma Audiencia Nacional decidió dejar en libertad a Negro Willy por expirar el plazo otorgado para presentar garantías

La Audiencia Nacional de España aprobó la entrega en extradición de Álex Iván Alcívar Bautista.

La Audiencia Nacional de España aprobó la entrega en extradición de Álex Iván Alcívar Bautista, hermano de William Joffre Alcívar Bautista conocido como Negro o Comandante Willy, presunto cabecilla de la organización criminal Los Tiguerones. La decisión se produce después de que el tribunal considerara válidas las garantías enviadas por las autoridades ecuatorianas respecto a las condiciones carcelarias en el país, un requisito indispensable para autorizar la extradición.

El caso contrasta con la situación de William Joffre. La misma Audiencia Nacional decidió dejarlo en libertad tras expirar el plazo otorgado a Ecuador para presentar dichas garantías, lo que impidió ejecutar su entrega. En el procedimiento de su hermano, sin embargo, el tribunal sí reconoció que las condiciones exigidas se cumplieron dentro del plazo establecido, según el auto emitido el martes 27 de enero.

En un inicio, la Fiscalía sostuvo que debía aplicarse el mismo criterio que en el caso de William Joffre, es decir, declarar como no prestadas las garantías y por tanto denegar la extradición de Álex Iván. No obstante, la Sala terminó recibiendo la documentación requerida y determinó que fue remitida a tiempo.

A alias Ronco lo investigan por delincuencia organizada y secuestro extorsivo. Cortesía

¿Cuáles son los delitos de Álex Iván Alcívar Bautista?

Ante ello, la Fiscalía aceptó finalmente las garantías como suficientes para dar paso a la entrega del detenido, conocido también como Ronco, reclamado por dos causas: delincuencia organizada y secuestro extorsivo.

La respuesta enviada por Ecuador incluía informes sobre las nuevas medidas implementadas por el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Según la resolución, la Sala consideró que estas acciones se alinean con las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cumpliendo así con los requisitos exigidos para autorizar la extradición.

Los hermanos Alcívar Bautista fueron detenidos juntos en octubre de 2024 en Tarragona (noreste de España), aunque sus procesos se tramitaron por separado y en distintas secciones penales de la Audiencia Nacional.

Las acusaciones contra comandante Willy incluyen su presunta participación en el asalto a las instalaciones de TC Televisión, con el objetivo de coaccionar al Gobierno ecuatoriano para que detuviera los operativos policiales contra organizaciones catalogadas como terroristas.

A Los Tiguerones, una de las bandas criminales más activas del país, también se les atribuye el asesinato del fiscal César Suárez, perpetrado días después de que él iniciara investigaciones relacionadas con ese ataque. Se les investiga asimismo por múltiples delitos vinculados al terrorismo y al crimen organizado.

