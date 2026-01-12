Caso Tiguerones: Fiscalía española pide liberar al hermano de ‘Negro Willy’

España evalúa liberar al hermano del cabecilla de Los Tiguerones por falta de garantías carcelarias de Ecuador

William Jofre Alcívar, alias Comandante Willy, durante una audiencia judicial en Madrid el 2 de junio de 2025.

La Fiscalía española solicitó que también se conceda la excarcelación a Álex Iván Joffre, hermano de William Joffre, alias ‘Negro Willy’, señalado como cabecilla de la banda ecuatoriana Los Tiguerones.

El pedido se produce una semana después de que William Joffre quedara en libertad, tras vencer el plazo de tres meses otorgado a Ecuador para presentar las garantías exigidas por la Justicia española para ejecutar su extradición.

La Audiencia Nacional resolverá en los próximos días si procede o no la entrega a Ecuador de Álex Iván Joffre, quien permanece bajo análisis judicial en un proceso separado.

RELACIONADAS Cancillería advierte retrasos en la extradición de Negro Willy pese a aval de España

Así será el funeral de Yeison Jiménez: seguidores podrán despedirse del cantante Leer más

Fiscalía pide trato igual para ambos hermanos

Según el informe remitido por la Fiscalía a la Audiencia Nacional, al que tuvo acceso EFE este lunes, el plazo otorgado a Ecuador para presentar garantías también ha vencido en el caso de Álex Iván Joffre, por lo que considera que debe correr la misma suerte que su hermano.

“Procede declarar no prestadas las garantías exigidas a las autoridades ecuatorianas y, en consecuencia, denegar la entrega del reclamado, acordando su puesta en libertad y el archivo del procedimiento”, expone el fiscal en su escrito.

De ser aceptada esta propuesta, Álex Iván Joffre quedaría en libertad y se levantarían todas las medidas cautelares en su contra.

Detención en España y pedidos de extradición

William Joffre y Álex Iván Joffre, conocido con el alias ‘Ronco’ y considerado también cabecilla de Los Tiguerones, fueron detenidos en octubre de 2024 en Segur de Calafell, en la provincia de Tarragona, al noreste de España.

Aunque fueron capturados juntos, las solicitudes de extradición se tramitaron en procedimientos distintos, debido a las causas penales que enfrenta cada uno.

Las garantías exigidas a Ecuador

En ambos casos, la Justicia española condicionó la entrega a que el Gobierno de Ecuador presentara garantías formales sobre el derecho a la vida y la integridad personal de los reclamados en el sistema penitenciario ecuatoriano.

Estas garantías debían ser avaladas y verificadas por un organismo con capacidad de actuación en Ecuador, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el caso de William Joffre, al no haberse presentado dichas garantías dentro del plazo establecido, el tribunal resolvió denegar la extradición, ordenar su libertad y archivar el proceso.

El reclamado tenía abiertos dos procesos de extradición en España: uno por el asalto a un canal de televisión mientras transmitía en vivo en Guayaquil, el 9 de enero de 2024, y otro por una presunta extorsión a un ciudadano, a quien se le habría exigido el pago de $20.000 bajo amenazas contra su familia.

Caso Álex Iván Joffre sigue en análisis

En el caso de Álex Iván Joffre, reclamado por delincuencia organizada y secuestro extorsivo, la Sala evalúa si las garantías requeridas llegaron dentro del plazo y si son suficientes para proteger sus derechos fundamentales antes de decidir si se ejecuta la extradición.

Al autorizar inicialmente ambas extradiciones, la Audiencia Nacional argumentó que la crisis de violencia en las cárceles ecuatorianas obligaba a exigir garantías adicionales antes de concretar cualquier entrega.

A la organización criminal Los Tiguerones también se le atribuye el asesinato del fiscal ecuatoriano César Suárez, quien fue acribillado días después de iniciar investigaciones contra esta estructura delictiva.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!