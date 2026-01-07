Cancillería advierte retrasos en la extradición de Negro Willy pese a aval de España

Cancillería señaló que mantiene gestiones con autoridades españolas para que se revise y reconsidere esa eventual resolución

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó que el proceso de extradición del ciudadano ecuatoriano William Joffre Alcívar Bautista, conocido como alias Negro Willy, permanece sin ejecutarse a pesar de que España aprobó su entrega en mayo de 2025.

Alcívar fue detenido en territorio español en octubre de 2024 tras una Notificación Roja de Interpol solicitada por Ecuador, donde es requerido por presuntos delitos de terrorismo, delincuencia organizada y secuestro extorsivo.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Cancillería, desde la detención el Estado ecuatoriano ha cumplido con todos los requisitos previstos en el Tratado Bilateral de Extradición entre Ecuador y España, así como en la legislación ecuatoriana. Tras la aprobación de la extradición, Ecuador remitió en junio de 2025 documentación adicional solicitada por las autoridades españolas, incluidas garantías para materializar la entrega.

Alias Negro Willy fue capturado en Cataluña en 2024, pero recuperó su libertad tras fallar la extradición. Cortesía

Sin embargo, España solicitó posteriormente una ampliación de dichas garantías, requerimiento que —según la Cancillería— ya fue atendido por Ecuador. Pese a ello, el proceso no ha avanzado y se conoció de manera extraoficial una presunta decisión relacionada con la posible liberación del ciudadano ecuatoriano.

Ante este escenario, el Gobierno ecuatoriano señaló que mantiene gestiones con las autoridades españolas para que se revise y reconsidere esa eventual resolución y se concrete la extradición en el menor tiempo posible.

España aprueba extradición si garantiza seguridad

La Audiencia Nacional de España ha autorizado la extradición a Ecuador de William Joffre Alcívar Bautista alias Comandante Willy, señalado como uno de los líderes de la banda criminal Los Tiguerones y acusado de participar en el asalto a un canal de televisión en 2024. Sin embargo, la entrega está condicionada a que Ecuador garantice la seguridad e integridad del detenido en sus centros penitenciarios.

Según el auto judicial difundido este 24 de junio, el tribunal otorga un plazo de tres meses para que el Estado ecuatoriano proporcione garantías efectivas sobre el respeto a los derechos fundamentales del extraditable, en especial su derecho a la vida y a la integridad física, en caso de ser encarcelado.

El documento judicial señala que los hechos imputados a Alcívar Bautista, conforme a la legislación ecuatoriana, constituyen un delito de terrorismo, tipificación que también encuentra equivalencia en el Código Penal español.

