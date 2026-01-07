Interior responde por liberación de alias Negro Willy en España: ¿qué hará Ecuador?

La liberación de Willian Joffre Alcívar Bautista, conocido como alias Negro Willy, encendió alertas en Ecuador y abrió un nuevo frente de tensión judicial con España. El ministro del Interior, John Reimberg, reaccionó públicamente tras conocerse que el presunto líder de Los Tiguerones quedó en libertad pese a un proceso de extradición en curso.

El pronunciamiento se dio en WQ Radio, donde Reimberg confirmó que el Estado ecuatoriano ya presentó una queja formal a través de la Cancillería. “Alias Negro Willy, a quien Ecuador buscaba extraditarlo, fue liberado en España”, dijo el ministro al iniciar su intervención.

Liberación de alias Negro Willy reabre polémica judicial

Reimberg calificó a Alcívar como un criminal de alta peligrosidad y lo responsabilizó de graves hechos violentos en el país. “Esa persona es un criminal, es un asesino, es quien ha llevado las operaciones que han causado daño al país”, afirmó en entrevista radial, al tiempo que cuestionó la decisión de la justicia española.

Según el ministro, por culpa de estas estructuras criminales “muchos ecuatorianos han muerto” y niños han sido vinculados al consumo de drogas. También aseguró que el cabecilla de Los Tiguerones estaría detrás de amenazas de muerte dirigidas a funcionarios del actual Gobierno, incluido él mismo.

Reacción del Ministerio del Interior y queja diplomática

El titular de Interior sostuvo que Ecuador sí envió la documentación requerida para la extradición y que existe un canal activo con la Corte Nacional de Justicia. “Hemos enviado la documentación que se necesita y se requiere justamente para lograr la extradición”, enfatizó Reimberg durante el diálogo.

Agregó que el Gobierno no permitirá que un criminal de este perfil quede en libertad. “Hay una clara disposición del presidente de que no podemos permitir que ningún criminal que ha hecho daño al Ecuador quede libre”, señaló, insistiendo en que se buscará revertir la situación.

Audiencia Nacional de España y las garantías exigidas

La Audiencia Nacional de España ordenó la liberación de Alcívar el 29 de diciembre, tras considerar que Ecuador no cumplió con las garantías solicitadas. Los jueces pidieron documentos que aseguren “de forma efectiva” su derecho a la vida y a la integridad personal en caso de ser encarcelado.

El tribunal había otorgado un plazo de tres meses para la entrega de estas garantías, consideradas el punto crítico del proceso. La defensa del procesado alegó riesgos para su vida si era trasladado a una cárcel ecuatoriana, argumento que pesó en la decisión judicial.

El antecedente del atentado a TC Televisión

En el expediente por terrorismo consta que alias Negro Willy habría dirigido el atentado armado contra TC Televisión en enero de 2024. Según la investigación, lo hizo mientras se encontraba conectado por videollamada, lo que agravó su perfil dentro del crimen organizado transnacional.

Su captura se produjo en octubre de 2024, en Cataluña, tras una investigación conjunta entre autoridades ecuatorianas y españolas. En ese momento, la detención fue presentada como un golpe clave contra Los Tiguerones y las redes criminales con operaciones fuera del país.

Gobierno ecuatoriano insiste en su recaptura

Reimberg comparó el caso con el de alias Gerente, otro delincuente cuya liberación inicial generó polémica. “La realidad es que hoy está metido en la cárcel del Encuentro pagando lo que debe pagar”, recordó, para reforzar la idea de que el proceso aún no está cerrado.

El ministro incluso cuestionó que España mantenga en libertad a un criminal de alto riesgo. “Yo como español estaría muy preocupado de que permitan que un criminal reconocido esté en las calles de España”, dijo, al defender que la cárcel del Encuentro garantiza la vida de los detenidos.

