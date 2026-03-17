Daniel Noboa y Marcela Aguiñaga: los altos y bajo de una relación política

La delegación de las vías de Guayas es el más reciente tema por el que han chocado la Prefectura y el Gobierno Nacional

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, defendió en una entrevista con EXPRESO la prórroga de 30 años a la concesión vial de Conorte S.A. y Concegua S.A.

En el último año, tras la elección de Daniel Noboa, la relación entre el presidente y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se ha vuelto tensa. Entre ambos "no hay diálogo" actualmente.

Así lo aseguró Aguiñaga a EXPRESO, en una entrevista en la que defendió la prórroga de 30 años a las concesiones viales de Conorte S.A. y Concegua S.A. y denunció retrasos en los pagos por la obra del Quinto Puente.

Aunque ambas autoridades han compartido en eventos públicos, también han existido momentos de distanciamiento, como el actual. Ocurre a menos de un año de las elecciones seccionales.

Falta de diálogo entre Daniel Noboa y Marcela Aguiñaga

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“No tengo ninguna conversación con el presidente y lo lamento”, dijo Aguiñaga a EXPRESO, el pasado lunes 16 de marzo de 2026.

"Hay que conversar, al país le hace bien conversar. Esto no quiere decir que sea aliada del Gobierno”, dijo la prefecta.

Para ella, hay temas urgentes que tratar entre ambos gobiernos, tales como: desarrollo vial en la provincia, emergencia por la temporada de lluvias, caída del precio del arroz, dificultades del sector productivo, entre otros.

Justamente, la vialidad es el tema que ha generado un resquebrajamiento en las relaciones: por la renovación de las concesiones y el Quinto Puente.

Terminación del convenio para obras del Quinto Puente

“A veces parece ser que pesa más hablar que hacer y donde las trabas burocráticas terminan impidiendo el trabajo de equipo”. Marcela Aguiñaga En respuesta al MIT por el Quinto Puente

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) terminó, el 16 de marzo, el convenio para la construcción de los accesos al Quinto Puente de Guayaquil, específicamente en los tramos 4 y 5.

La secretaría de Estado, presidida por Roberto Luque, asegura que la Prefectura abandonó la obra. “Debo decirlo con toda claridad: eso es falso”, respondió Aguiñaga en un video.

"Es una pena que en medio de emergencias y de necesidades urgentes que tiene nuestra provincia, la política termine convirtiéndose en un deporte de alto riesgo", añadió.

"Respete a las autoridades locales"

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“Sé que no es el desenlace que esperábamos, sin embargo, los resultados avalados por el CNE (Consejo Nacional Electoral) favorecen a Daniel Noboa y mientras eso sea así y como demócrata, me corresponde reconocer esa realidad”, dijo Aguiñaga el 14 de abril de 2025, al día siguiente de que el mandatario sea electo para su primer periodo de cuatro años, tras completar el que ejerció en reemplazo de Guillermo Lasso, por la muerte cruzada de 2023.

"Espero que respete a las autoridades locales legítimamente electas y que los recursos lleguen a todos los territorios”, le dijo entonces la prefecta al presidente.

Once meses después, Aguiñaga denunció a EXPRESO que el Régimen incumplió con la inversión de 120 millones de dólares para obras del Quinto Puente.

“En 2025 debían entregarnos 50 millones de dólares, pero recibimos cero. Recién en febrero de 2026 acreditaron 10 millones para pago de planillas”, detalló la funcionaria.

La disputa también ocurre en un contexto donde el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tiene más de un mes detenido por las investigaciones del caso Goleada. También enfrenta el caso Triple A.

Respaldo de Marcela Aguiñaga a Aquiles Álvarez

Otro punto en el que la prefecta no ha coincidido con el Gobierno, y específicamente con Noboa, es la situación de Álvarez. A él lo ha respaldado incluso desde julio del 2024, cuando empezó Triple A.

"No hay cabida para disputas ni para una justicia que persigue personas y no delitos. Solidaridad, Aquiles Álvarez, que la verdad brille”, dijo entonces Aguiñaga.

En ese mes, Noboa y Aguiñaga compartieron en un acto de entrega de una garantía soberana, por 50 millones de dólares, para programas de riego, vías y vivienda en Guayas.

"Este gobierno da la cara y trabajamos juntos por nuestra provincia: haciendo lo que se debe hacer", posteó entonces el mandatario, en su cuenta de X, con una foto de ambos.

Daniel Noboa y Marcela Aguiñaga, en julio del 2024, durante un evento para la entrega de la garantía soberana por $50 millones. TOMADO DE LA CUENTA X DE DANIEL NOBOA

Aunque los ataques no han sido directos con el mandatario, la relación de Aguiñaga con algunos de sus ministros ha sido confrontativa.

Pasó hace casi un año, el 19 de marzo de 2025, cuando se cayó el puente Gonzalo Icaza, en Daule. La entonces gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, la acusó de ser responsable de la posible caída de otras infraestructuras viales por supuesta falta de mantenimiento.

"Han fracasado en seguridad, en salud, en economía, y ahora buscan desviar la atención atacando a quienes sí trabajan”, respondió entonces Aguiñaga.

A Luque le criticó, antes de que se cancele el contrato para las obras del Quinto Puente, por sus cuestionamientos a la prórroga vial y dijo: “El ministro está mal informado”.

En medio de estas disputas políticas, Aguiñaga se encamina a su candidatura para la reelección, según adelantó en enero del 2026, mientras ve cómo el diálogo con Noboa sigue roto.

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