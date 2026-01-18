Marcela Aguiñaga va a la reelección: ¿qué dijo la prefecta sobre su futuro político?

Confirmó que buscará un nuevo periodo en 2027. Su equipo ratificó la intención a EXPRESO, pero sin definir tienda política

El escenario político del Guayas para el 2027 empieza a configurarse. Tras su desafiliación de la Revolución Ciudadana (RC) hace un mes, la prefecta Marcela Aguiñaga aprovechó el masivo encuentro con agricultores en Daule, este sábado 17 de enero, para trazar su rumbo y confirmar lo que era un no era un secreto: buscará la reelección.

¿Nuevo partido?

Si bien el evento tenía un cariz técnico para presentar el censo agropecuario, el trasfondo fue eminentemente electoral. En declaraciones a la cadena Ecuavisa posteriores al mitin, Aguiñaga fue directa: "Tenemos casillero, eso es lo que le puedo decir. Siempre seré coherente con mis ideales... cualquier cosa será de centro a izquierda".

Este Diario se contactó inmediatamente con el equipo de comunicación de la prefecta para profundizar en los detalles de su nueva plataforma. Sus voceros confirmaron la intención de la reelección para los comicios de 2027, aunque mantuvieron reserva sobre los detalles finos: "No a dónde se va, ni con quién", señalaron.

No obstante, EXPRESO conversará directamente con la prefecta del Guayas este lunes 19 de enero para ampliar esta información y cuestionar su hoja de ruta administrativa y electoral.

Arribo de la prefecta Aguiñaga al estado Los Daulis EDGAR ROMERO

Luisa González en convención del correísmo: "Aquí hay una lucha de clases" Leer más

"Soy la prefecta de los correístas y socialcristianos"

Horas antes de confirmar su candidatura, Aguiñaga ya había preparado el terreno durante su discurso ante productores. Allí, marcó una ruptura definitiva con el sectarismo partidista, coincidiendo irónicamente con el día en que su exmovimiento celebraba su convención nacional en Manabí.

"Para poder servir mejor a todos, es necesario cerrar ciclos partidistas. Hoy quiero decirlo con claridad: yo soy la prefecta del Guayas de los que votaron por mí, pero también de los que no. Hoy soy la prefecta de los correístas, de los socialcristianos y también de los independientes", sentenció en la tarima.

Con tres ejes planteados —tecnificación agrícola, mejores precios y empleo— Aguiñaga empieza su carrera hacia el 2027, esta vez, con camiseta propia.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!